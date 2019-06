LIVE European Games 2019 in DIRETTA | risultati 23 giugno Italia in finale nel Mixed Team

oasport

(Di domenica 23 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.55 JUDO – C’è attesa per i dueni impegnati nei quarti di: Esposito e Centracchio a caccia delle medaglie. 12.52 JUDO – Sarà il bulgaro Ivanov il rivale del nostro Antonio Esposito nel match valido per le semifinali della categoria 81 kg uomini. 12.50 TIRO A VOLO – 22/25 per Pellielo. 117 totale, fuori dalla. Ci sarà solo Valerio Grazini nell’atto conclusivo: obiettivo giocarsi le medaglie e la carta olimpica per Tokyo 2020. 12.48 TIRO A VOLO – Attenzione: errore che non ci voleva per Pellielo. L’azzurro al massimo può arrivare a 118 per giocarsi lo shoot-off per la. 12.44 JUDO – IPPON! Vola ai quarti diAntonio Esposito!!! 12.40 JUDO – Iniziata la sfida di Esposito, l’azzurro è in vantaggio. 12.37 CICLISMO – Prosegue senza ...

