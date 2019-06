LIVE European Games 2019 in DIRETTA | risultati 23 giugno Italia-Gran Bretagna per l’oro

oasport

(Di domenica 23 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.00 JUDO – Maria Centracchio ha la meglio sulla spagnola Puche e si aggiudica il primo incontro dei 63 kg! 9.56 JUDO – Triplettana in questi primi incontri del programma! Antonio Esposito supera il portoghese Luz e avanza al secondo turno negli 81 kg! 9.54 ARCO – Si aprirà alle 10.40 il programma dei quarti di finale del Mixed Team (compound). Marcella Tonioli e Sergio Pagni affronteranno la Croazia nel terzo incontro (12.30). 9.50 TENNIS TAVOLO – Davvero un’ottimo risultato per la coppia azzurra che non partiva con il favore del pronostico, domani la complicata sfida con la Germania per accedere alla lotta per le medaglie 9.48 ARCO – L’VOLA A TOKYO! Lasupera la Germania alla shoot off con il punteggio di 5-4 e conquista la finale contro gli azzurri, la ...

zazoomblog : LIVE European Games 2019 in DIRETTA: risultati 23 giugno. Italia in semifinale nel Mixed Team di arco - #European… - zazoomnews : LIVE European Games 2019 in DIRETTA: risultati 23 giugno. Italia in semifinale nel Mixed Team di arco - #European… - zazoomnews : LIVE European Games 2019 in DIRETTA: risultati 23 giugno. Italia da podio nel ciclismo e nel tiro a volo tocca a Fa… -