LIVE Danimarca-Serbia 2-0 | Europei Under21 in DIRETTA | tris annullato ai nordici!

oasport

(Di domenica 23 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA62′ Punizione di Adzic tra le mani di Iversen. 61′ Fuori il migliore in campo dei serbi, Radonjic, dentro Rosic. 60′ Decisione confermata: golper fuorigioco di partenza di Olsen. 58′ CHECK REVIEW IN CORSO! 57′ GOLALLA! Dopo il tiro di Olsen, c’era stato il tap-in vincente di Billing ma il centrocampista è in offside. 57′ Ancora Olsen! Tiro bloccato dall’estremo difensore balcanico. 56′ Sempre sull’1-1 Austria-Germania. 55′ OLSEN! Bolide dai 30 metri: fuori di poco. 54′ Ancora Radonjic! L’unico dellaad averci provato in più di 50 minuti. 53′che non riesce proprio a trovare idee ed iniziative:in totale controllo. 52′ Dopo la palla persa a centrocampo dalla, Larsen da corner serve ...

UEFAcom_it : #U21EURO - #Danimarca avanti 2-0 contro la #Serbia al 60' Le manca un solo gol per superare l'#Italia come miglior… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #U21EURO, l'#Italia spera ancora: #Austria e #Danimarca LIVE - mmontagnoli27 : RT @UEFAcom_it: #U21EURO - #Danimarca avanti 2-0 contro la #Serbia al 60' Le manca un solo gol per superare l'#Italia come migliore second… -