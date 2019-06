LIVE Algeria-Kenya 2-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | non è riuscita l’impresa alle

oasport

(Di domenica 23 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA94′ E’ FINITA! 91′ 3 MINUTI DI RECUPERO! 89′ Arriva l’ultima sostituzione anche per il: Gonzalez in, Odhiambo out. 88′ Ormai sembra finita, la Nigeria vede il traguardo vicino. 87′ Corner per il. 86′ I tiri totali sono stati pochi, solo 11, 8 per l’e 3 per il. 85′ CINQUE MINUTI PIU’ RECUPERO ALLA FINE! 83′ Terzo ed ultimo sostituzione per l’: Delort in, Bounedjah out. 81′ Le Volpi del Deserto, nonostante la netta superiorità, non hanno praticamente mai avvicinato la porta in questo secondo tempo. 79′ Nell’va rimarcata la prestazione di Feghouli, che ha amministrato in maniera eccezionale, con tanta lucidità. 78′ Sarà calcio d’angolo per le Stelle Harambee. 77′ Ilprova a ...

