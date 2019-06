LIVE Algeria-Kenya 2-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | le Stelle Harambee non riescono a

oasport

(Di domenica 23 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA66′ Il possesso palla vede in forte vantaggio, neanche a dirlo, la Nigeria con il 63%, contro il 37% del. 64′ Quest’anno lad’Africa è iniziata più tardi rispetto al solito, per far si che gli atleti musulmani si riprendessero dal ramadan. 62′ Ilsta spendendo tante energie in difesa, l’sta giocando, giustamente, con il cronometro. 60′ I giocatori stanno soffrendo molto il caldo, nonostante in Egitto siano le 22:00, la temperatura è ancora molto alta. 58′ Sarà corner per il. 56′ Ricordiamo che solo le prime due classificate di ogni girone e le quattro migliori terze raggiungeranno gli ottavi di finale. 54′ Brutto fallo ai danni di Bensebaini, che resta a terra per un pestone. 52′ Le Volpi del Deserto hanno ripreso da dove avevano ...

