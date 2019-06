LIVE Algeria-Kenya 2-0 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | inizia il secondo tempo | le

oasport

(Di domenica 23 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA54′ Brutto fallo ai danni di Bensebaini, che resta a terra per un pestone. 52′ Le Volpi del Deserto hanno ripreso da dove avevano interrotto, allo tecnico la superiorità è netta rispetto agli avversari. 50′ L’nelle ultime undici partite dellad’Africa è riuscita solo una volta a mantenere la porta inviolata, nel 2015. 48′ E’ arrivato il primo cambio per il: Otieno ha preso il posto di Kahata. 46′ SI RICOMINCIA! 22:59 Le squadre stanno per rifare il proprio ingresso in campo. 22:56 Il match riprenderà tra pochi minuti, rimanete con noi per scoprire come andrà a finire. 22:53 I primi 45′ di gioco hanno evidenziato una superiorità più che netta della Nigeria, che non ha fatto toccare palla alla Nigeria. L’allenatore delle Stelle Hrambee dovrà sicuramente ...

