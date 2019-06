Lewis Hamilton F1 | GP Francia 2019 | “E’ stato un capolavoro Vittoria facile? Non direi

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Francia di Formula 1 : Anche in Francia non c'è stata storia: la Mercedes ha vinto piazzando due piloti nelle prime due posizioni, davanti alle Ferrari

Formula 1 – Hamilton punge la Ferrari - Camilleri risponde : “ecco cosa dico a Lewis” : Louis Camilleri commenta la frecciatina di Lewis Hamilton lanciata alla Ferrari nel post qualifiche del Gp di Francia E’ tutto pronto al Paul Ricard per la partenza del Gp di Francia 2019. Alla vigilia della nuova gara della stagione, Lewis Hamilton ha lanciato una nuova frecciatina alla Ferrari. Il britannico della Mercedes, che ieri a Le Castellet ha conquistato la sua 86ª pole position, ha ‘accusato’ il team di ...

VIDEO Lewis Hamilton - pole position GP Francia F1 : riviviamo il giro veloce on-board : Lewis Hamilton ha conquistato la pole position nel GP di Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il britannico si è reso protagonista di un giro vertiginoso durante le qualifiche sul tracciato Paul Ricard di Le Castellet e ha messo in fila tutti gli avversaria, ennesima prestazione vertiginosa del pilota della Mercedes che è risultato impeccabile nel time attack e oggi andrà a caccia della vittoria. Di seguito il VIDEO dell’on-board ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Francia : “Contento della pole position - sfruttata la Mercedes. E il vento…” : Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del GP Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il britannico ha espresso tutta la sua gioia al termine delle qualifiche andate in scena oggi a Le Castellet: “Non è una pista semplice, ci sono delle vie di fughe ed è una pista tecnica. Siamo stati veloci in tutto il weekend, sono contento perché ho tirato fuori tutto il potenziale della macchina. C’è stato del vento, alcune folate ...

VIDEO Lewis Hamilton a Charles Leclerc : “Non vedo l’ora di gareggiare con te” : Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del GP Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il britannico ha dominato le qualifiche al Paul Ricard di Le Castellet, infliggendo un distacco importante al compagno di squadra Valtteri Bottas e a Charles Leclerc che si è dovuto accontentare della terza posizione sulla griglia di partenza. Il pilota della Ferrari spera di poter recuperare in gara e al termine delle qualifiche è stato raggiunto ...

F1 - Risultato Qualifiche GP Francia 2019 : Lewis Hamilton conquista una pole regale davanti a Bottas e Leclerc - solo settimo Vettel : Veloce come il vento. Sul circuito dove troviamo il rettilineo dedicato al Maestrale, Lewis Hamilton centra una clamorosa pole position del Gran Premio di Francia 2019 di Formula Uno, la numero 86 della sua carriera dando una dimostrazione di superiorità davvero incredibile. Il campione del mondo ama questa pista (come si è visto nella scorsa edizione nella quale ha dominato in lungo ed in largo) e oggi ha guidato in maniera regale. 1:28.319 il ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Francia 2019 : “Non potevo rendermi conto dell’arrivo di Verstappen” : Siamo nel weekend del GP di Francia, ottava prova del Mondiale 2019 di F1, ma la testa di tutti è ancora a quanto è avvenuto a Montreal. La penalità di 5″ comminata al ferrarista Sebastian Vettel continua a far discutere e la decisione ieri da parte dei Commissari di confermare la sanzione nei confronti del tedesco alimenta dubbi e perplessità sulla linea da seguire in questi casi. In questo senso, l’episodio che ha avuto per ...

Formula 1 – Toto Wolff ne è sicuro : “Lewis Hamilton si ritirerà a breve - ecco quando. Ha in mente solo una cosa…” : Toto Wolff parla del futuro di Lewis Hamilton e svela quanti anni di carriera restino ancora al pilota britannico: il campione del mondo della Mercedes ha un record da battere prima di ritirarsi Mettendo per un attimo da parte le polemiche riguardanti la vittoria del Gp del Canada, in casa Mercedes si guarda al futuro di Lewis Hamilton. Il pilota britannico, in scadenza il prossimo anno, ha tutta l’intenzione di raggiungere i 7 ...

Lewis Hamilton F1 - GP Francia 2019 : “Iniziato bene il weekend - devo solo sistemare i dettagli” : Lewis Hamilton può considerarsi ampiamente soddisfatto per il suo venerdì di prove libere che hanno aperto il GP di Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il britannico ha chiuso al comando la prima sessione mentre nella seconda si è dovuto accontentare della piazza d’onore alle spalle del compagno di squadra Valtteri Bottas: tutto sotto controllo per l’alfiere della Mercedes che è il grande favorito della vigilia per la ...

F1 - GP Francia 2019 : Lewis Hamilton non sarà penalizzato per la manovra nelle FP2 a danno di Verstappen : Nel giorno della conferma della penalizzazione di 5″ al tedesco della Ferrari Sebastian Vettel (riguardante lo scorso GP del Canada di F1), la Direzione Gara è entrata in scena anche per quanto è avvenuto oggi nel corso delle prove libere 2 dell’appuntamento in Francia, ottavo round del campionato del mondo. Il britannico Lewis Hamilton della Mercedes, infatti, era finito sotto investigazione per una manovra tra curva 3 e curva 4: ...

VIDEO GP Francia F1 2019 - Lewis Hamilton sotto investigazione! Ha ostacolato Verstappen al rientro in pista : Lewis Hamilton è finito sotto investigazione nel corso delle prove libere 2 del GP Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes avrebbe ostacolato Max Verstappen al rientro in pista, un episodio che fa sorridere visto che oggi è stata ufficializzata la penalizzazione di 5 secondi inflitta a Sebastian Vettel nel GP del Canada per avere ostacolato il britannico in gara. Vedremo se anche oggi verranno presi dei provvedimenti ...

Formula 1 - Lewis Hamilton under investigation in Francia : la decisione dopo la fine delle FP2 [VIDEO] : Il pilota della Mercedes verrà investigato al termine della seconda sessione di libere per essere rientrato in pista in maniera non sicura Lewis Hamilton è under investigation in Francia, il pilota della Mercedes verrà giudicato al termine della seconda sessione di prove libere per essere tornato in pista in maniera non sicura dopo un testacoda. Perso il controllo della propria vettura, l’inglese non si è accorto di Max Verstappen al ...

Formula 1 – Hamilton salta i meeting con la stampa al Paul Ricard : Lewis impegnato a Parigi per omaggiare Karl Lagerfeld : Lewis Hamilton impegnato a Parigi per un evento di moda: il britannico salta il giovedì dedicato alla stampa del Gp di Francia E’ iniziato il weekend di gara del Gp di Francia: i piloti sono già in pista per la prima sessione di prove libere, per lavorare sodo in vista della gara di domenica. Al Paul Ricard, però, l’attenzione è tutta su Sebastian Vettel, la Ferrari e la penalità di Montreal che verrà discussa nuovamente oggi ...

Formula 1 - Ricciardo e quel precedente con Hamilton : “Lewis a Montecarlo si comportò peggio di Vettel” : Il pilota della Renault è tornato a parlare di quanto successo a Montreal tra Vettel e Hamilton, facendo il paragone con l’episodio che lo ha visto protagonista insieme a Lewis nel Gp di Monaco del 2016 L’episodio che ha causato la penalità per Vettel ha un precedente, risolto in maniera diversa dal Collegio dei Commissari di Gara. Si tratta di quello avvenuto nel 2016 a Monaco, quando Hamilton spinse verso le barriere ...