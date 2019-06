Le ultime | preoccupanti cifre sul randagismo in Italia

agi

(Di domenica 23 giugno 2019) In estate la piaga degli abbandoni di animali domestici finisce per acuire un problema, quello del, di cui si hanno pochi numeri e non molto strutturati. Per quel che si sa, ilnel nordè in flessione rispetto alle rilevazioni di dieci anni fa, ma rimane una questione seria al sud e nelle isole. Le associazioni animaliste come Lega anti vivisezione (LAV) e l'Ente Nazionale per la Protezione Animali (ENPA) forniscono alcuni indicatori che possono aiutare a inquadrare a grandi linee il fenomeno, ma le due associazioni sono concordi nel constatare che siamo ancora ben lontani dall'avere tutti i dati di cui avremmo bisogno per affrontare la questione nel dettaglio che meriterebbe. Secondo LAV un ruolo chiave è giocato dalle anagrafi degli animali d'affezione: se consideriamo solo i cani, tra 2006 e 2018 c'è stato un aumento delle iscrizioni del 57% a livello ...

