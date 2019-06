Le notizie del giorno – Il punto su iscrizioni e ripescaggi in B e C | le foto

Calciomercato - le notizie di oggi – Altro colpo del Genoa - tutti i nomi dell’Hellas Verona - le trattative in B e C : Altro colpo DEL Genoa – Rossoblu scatenati. Dopo l’arrivo di Cristián Zapata, svincolato dopo l’avventura al Milan, è ad un passo la chiusura anche per Antonio Barreca. Secondo quanto riporta Sky Sport 24, l’affare è in dirittura d’arrivo e lunedì potrebbe essere la giornata giusta per le firme. (L’ARTICOLO COMPLETO) tutti GLI OBIETTIVI DELL’HELLAS Verona – Grazie ad una seconda parte importante di stagione l’Hellas ...

Ultime notizie Roma del 22-06-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale informazioni Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Torino migranti in apertura è arrivato nel porto di Licata Il peschereccio intercettato dalla guardia di finanza al largo di Lampedusa che trasportava un gruppo di 81 profughi trasbordati su Martina e poi sbarcati sull’isola dei i 7 membri dell’equipaggio sono stati fermati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina Intanto il caso ...

Ultime notizie Roma del 22-06-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dallo studio Giuliano Ferrigno il maltempo in Italia un violento nubifragio si è abbattuto oggi su Milano alle porte della città un’auto di massa intrappolata in un sottopasso la conducente si è salvata uscendo fuori prima di finire sommersa uno dei più mi hai mandato due volte chiuse alcune strade tale anche livello del Lambro ho trovato morto nel Torinese un ...

Ultime notizie Roma del 22-06-2019 ore 18 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buonasera dalla redazione sabato 22 giugno è una studio Ferrigno cronaca in apertura sono stati trovati in lividi ecchimosi ed escoriazioni sul corpo di una bimba di 8 mesi morta la notte scorsa nell’agro Nocerino sarnese la bimba è residente con la famiglia nel quartiere San Lorenzo Sant’Egidio del Monte Albino in provincia di Salerno è arrivato intorno alle 3:30 già priva di vita nella ospedale ...

Ultime notizie Roma del 22-06-2019 ore 17 : 10 : Roma Daily News radiogiornale informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giulia Ferrigno funzionamento nubifragio si è abbattuto su Milano alle porte della città un’auto rimasta intrappolata in un sottopasso la conducente si è salvata uscendo fuori prima di finire sommersa uno dei più me ne sono andato due volte chiuse alcune strade sale anche livello del Lambro ho trovato morto nel Torinese un uomo che risultava disperso da ...

Ultime notizie Roma del 22-06-2019 ore 16 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta funzionamento nubifragio si è abbattuto intorno alle 9 su Milano e tu li hinterland a tratti oltre la pioggia battente Ha anche grandinato alle porte della città un’autovettura è rimasta intrappolata in un sottopasso e la gente si è salvato aspettando fuori prima di finire su mezza è sempre a Milano è esondato il fiume Seveso a darne notizia e il comune che ...

Ultime notizie Roma del 22-06-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta gunelli allarme sull’autostrada A5 torino-aosta per una frana in località chiappetti a Quincinetto i sensori installati per monitorare il movimento franoso hanno segnalato un pericoloso scivolamento a Vale tanto da costringere attiva che gestisce quel tratto della 5A chiudere in autostrada In entrambe le direzioni sono stati chiusi 18 km di A5 In entrambe le ...

Ultime notizie Roma del 22-06-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frau violento nubifragio si è abbattuto intorno alle 9 su Milano e sul hinterland a tratti oltre la pioggia battente Ha anche grandinato alle porte della città un’autovettura è rimasta intrappolata in un sottopasso e l’ha salvato aspettando fuori prima di finire sommersa è sempre Milano esondato il fiume Seveso a darne notizia è il comune che già da ieri ...

Ultime notizie Roma del 22-06-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione studio Roberta Frascarelli sentendo lavorare con qualsiasi nuovo primo ministro britannico pronto a cooperare l’ho detto il presidente russo Vladimir Putin e non è intervista al programma Notizie del sabato sul canale televisivo Rossi una mosca per sa anche che Londra Ascolti i desideri della sua stessa gente riguardo all’interazione con la Russia ha detto Putin considereremo i ...

Ultime notizie Roma del 22-06-2019 ore 12 : 10 : Roma Daily News radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli è partito a Reggio Calabria il corteo della manifestazione Nazionale ripartire dal sud organizzata da CGIL CISL e UIL è in testa al corteo aperto da uno striscione con la scritta futuro lavoro Ripartiamo dal sud per il meglio del paese ci sono i segretari Generali Maurizio Landini Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo giornata no per chi viaggia in Alto Adige ...

Ultime notizie Roma del 22-06-2019 ore 11 : 10 : Roma Daily News radiogiornale trovati dalla redazione da Roberta Frascarelli è arrivato stamani a Licata Agrigento peschereccio sequestrato in acque internazionali che trasportava 81 persone è giunto al porto di minchiata Il peschereccio intercettato dalla guardia di finanza 81. I migranti trasbordati su un bacino e poi sbarcati sull’isola del laser i 7 membri dell’equipaggio sono stati informati per favoreggiamento ...

Ultime notizie Roma del 22-06-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale l’appuntamento con informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio la camera ha approvato ieri sera con 270 voti favorevoli 33 contrari e 49 astenuti il decreto crescita il provvedimento passa ora all’esame del Senato contiene importanti misure introdotte nel provvedimento che consentiranno di migliorare l’offerta turistica del nostro paese oggi diamo un segnale al comparto ha ...

Ultime notizie Roma del 22-06-2019 ore 09 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Di nuovo buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio c’è un nuovo scandalo negli Stati Uniti c’è una giornalista Jim Carroll una delle più note opinioniste del paese che accusa il presidente statunitense Donald Trump e di averla estate poi stuprata in un camerino di un grande magazzino 23 anni fa il Tycoon New York del si difende non l’ho mai ...