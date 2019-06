Le lezioni che abbiamo imparato da «Forrest Gump» | 25 anni fa

Canottaggio - Coppa del Mondo Poznan 2019 : selezioni interne e qualche esperimento per l’Italia in vista dei Mondiali : Venerdì 21 scatterà a Poznan, in Polonia, la seconda tappa della Coppa del Mondo di Canottaggio: l’Italia sarà presente con 15 equipaggi in 11 specialità olimpiche per continuare a preparare al meglio i Mondiali di Linz, che andranno in scena a fine agosto. Complice la grande concorrenza, ci sarà grande spettacolo nelle specialità olimpiche nelle acque polacche. Nel due senza femminile ci saranno le selezioni interne di USA e Romania, ...

Formula 1 - la leggendaria F2002 di Michael Schumacher in garage? Adesso si può - che notizia per i collezionisti : La leggendaria monoposto con cui il tedesco vinse il Mondiale 2002 verrà battuta all’asta ad Abu Dhabi il prossimo novembre Un’asta da non lasciarsi sfuggire, perchè darà la possibilità di aggiudicarsi nientemeno che la leggendaria Ferrari F2002 di Michael Schumacher. Lapresse Proprio così, i collezionisti di tutto il mondo potranno recarsi ad Abu Dhabi il prossimo 30 novembre per provare ad accaparrasi l’auto con cui il ...

Oggi ci sono le elezioni politiche in Guatemala : In Guatemala si vota per le elezioni politiche, che porteranno all’elezione di un nuovo Parlamento e di un nuovo presidente in un momento particolarmente delicato: il Guatemala è uno dei paesi dell’America centrale da cui partono più migranti allo scopo

Governo Conte - perché penso che non ci saranno elezioni anticipate in autunno : di Luigi Manfra* Salvini ha vinto con un risultato superiore al previsto le elezioni europee. Nella Lega l’euforia è al massimo e tutti i maggiori esponenti del partito vorrebbero andare ad elezioni politiche anticipate per non perdere un’occasione, quanto mai propizia, di guidare finalmente un Governo di centrodestra con una maggioranza autosufficiente. Invece il vincitore delle elezioni esita, ed ha ricucito per l’ennesima volta il rapporto ...

Bari - presunti voti di scambio alle ultime elezioni politiche comunali : indaga la Procura : C'è massima riservatezza da parte della Procura di Bari intorno ad un'inchiesta che potrebbe avere risvolti a dir poco clamorosi. Nei giorni scorsi, infatti, molti cittadini baresi hanno denunciato presunti voti di scambio alle recenti elezioni comunali, che hanno visto trionfare nuovamente il sindaco Antonio Decaro. Lo stesso primo cittadino, non appena ha saputo dei presunti episodi corruttivi di alcune forze politiche locali, si è offerto ...

Ci sono operazioni aggressive che hanno come bersaglio le elezioni - dalla Brexit al Brasile : Roma. Il momento delle elezioni – il più delicato nel funzionamento delle democrazie – è diventato il bersaglio per operazioni molto ambiziose e molto aggressive che sono pensate per modificarne il risultato. E questa è una pressione con cui dobbiamo imparare a fare i conti, considerate le rivelazio

Elezioni : Zaia ai neo sindaci - 'che tutti possano essere buoni amministratori' : Venezia, 10 giu. (AdnKronos) - “Un grande e sentito in bocca al lupo a tutti i sindaci eletti. Auguro loro indistintamente di fare il meglio e che tutti ottengano grandi risultati in maniera che i cittadini possano avere sul territorio quello che si meritano”. All’indomani della chiusura dei seggi d

Elezioni : Anci Veneto ai nuovi sindaci - un ruolo che richiede dedizione e responsabilità (2) : (AdnKronos) - "Il Sindaco in questo contesto ha un ruolo fondamentale perché è il primo rappresentante delle Istituzioni nel territorio, a diretto contatto con i cittadini. È un ruolo sempre più impegnativo, anche a causa di un quadro normativo complesso e della limitata disponibilità di risorse che

Elezioni : Anci Veneto ai nuovi sindaci - un ruolo che richiede dedizione e responsabilità : Padova, 10 giu. (AdnKronos) - La presidente di Anci Veneto, Maria Rosa Pavanello ha scritto una lettera ai sindaci neo eletti in questa tornata elettorale innanzitutto per complimentarsi del risultato ottenuto e sottolineando come il ruolo di primo cittadino sia “un incarico affascinante e che richi

Giuseppe Conte : “Se la Lega vuole capitalizzare i consensi chieda le elezioni politiche” : In attesa del vertice di questa sera tra Giuseppe Conte e i suoi due vice, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, il presidente del Consiglio ha sottolineato che bisogna fare "attenzione a sfidare la Commissione europea sulla procedura di infrazione per debito eccessivo", perché non porterebbe solo a una multa, ma ci "assoggetterebbe a controlli e verifiche per anni e metterebbe a rischio i risparmi degli italiani".Continua a leggere

Le elezioni in Kazakistan - storiche e scontate : Sono le prime senza il presidente autoritario Nazarbayev, ma tutti prevedono vincerà il suo erede politico e ci sono molti dubbi sulla loro trasparenza

COME SI VOTA Elezioni COMUNALI 2019 - IL BALLOTTAGGIO/ La scheda e gli apparentamenti : COME si VOTA ELEZIONI COMUNALI 2019, BALLOTTAGGIO: scheda elettorale, secondo turno Amministrative in 136 Comuni. Dove si VOTA: gli apparentamenti

Procedura di infrazione - 5 diktat per l'Italia (che dopo le elezioni resta fuori dai tavoli che contano) : Per gli interessi sul debito pubblico l'Italia paga più di quanto investa in educazione: un problema che potrebbe costare...

Il «terrore» delle elezioni anticipate : un giorno di panico in Parlamento Ma anche Casaleggio spinge per il voto : I deputati atterriti dall’ipotesi di un ritorno alle urne. Soprattutto chi teme di non essere rieletto