Larissa Iapichino | la figlia di Fiona May incanta sulle orme della madre | nuovo record

(Di domenica 23 giugno 2019) Campionati italiani allievi ad Agropoli, in provincia di Salerno. La doppiad’arte di Gianni, ex astista, e diMay (ex saltatrice in lungo), la 16enne, stupisce tutti con un salto da 6,64,primato nazionale under18 e under 20 femminile e miglior prestazione mondiale under20 dell’anno. La mammadetiene ancora ilitaliano assoluto, con 7,11 metri. Ma laè sulla strada giusta. Video Instagram L'articolo, ladiMayitaliano under20 nel salto in lungo proviene da Il Fatto Quotidiano.

