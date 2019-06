Landini chi? I 5 Stelle all' attacco del leader Cgil

Cgil - Landini : "Porti chiusi - ma i giovani vanno via" : È partito questa mattina da piazza De Nava a Reggio Calabria il corteo nazionale "Ripartire dal Sud" organizzato dalle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil per rivendicare a partire proprio dal Mezzogiorno la centralità del lavoro nell'eliminare le disuguaglianze sociali sempre più evidenti in Italia, in un divario tra Nord e Sud che non accenna a diminuire.In testa al corteo, con lo striscione con l'hashtag #futuroalLavoro, ci sono anche i ...

Landini : porti chiusi ma giovani vanno via : I porti sono chiusi ma bisogna pensare all'emigrazione dei giovani del Sud che vanno via dal nostro paese, portando via la loro intelligenza

Lavoro - Landini (Cgil) : “Porti chiusi ai migranti - ma intanto i giovani vanno via dall’Italia” : Il segratario nazionale della CGIL da Reggio Calabria: "È sotto gli occhi di tutti la contraddizione di chi ha raccontato che saremmo un Paese invaso e che i problemi si risolvono chiudendo i porti, senza rendersi conto però che i giovani, soprattutto del Mezzogiorno, se ne stanno andando; questo è un modo per disperdere intelligenze e capacità a beneficio di altri Paesi più furbi".Continua a leggere

Maurizio Landini : "Hanno chiuso i porti ma i giovani del Sud vanno via" : “Hanno chiuso i porti ma sono i giovani del Sud che se ne vanno via dal nostro paese, altri Paesi usano l’intelligenza dei nostri giovani per far funzionare meglio i loro Paesi, qualcuno lo dovrebbe spiegare al ministro Salvini”. Dal palco di Reggio Calabria, dove la Triplice dei sindacati si è riunita per la manifestazione nazionale “Ripartire dal Sud”, Maurizio Landini attacca l’esecutivo ...

Quasi un iscritto su due alla Cgil vota Lega o M5S - Landini e Pd chiamati a riflettere : Le ultime elezioni europee, nel solco di quanto evidenziato dalle politiche del 2018, hanno messo in rilievo il fatto che in Italia soffi un vento sovranista e populista. E se è vero che il Movimento Cinque Stelle all'ultima tornata per il rinnovo del Parlamento Europeo ha un po' segnato il passo, la Lega ha fatto segnare un vero e proprio boom. Ci si chiede da dove provenga tutto questo consenso e le ultime rilevazioni descriverebbero una ...

Whirlpool : Landini - 'chiusura Napoli scelta inaccettabile - intervenga Mise' : Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Credo che sia una cosa gravissima anche perché meno di un anno fa è stato fatto accordo al Mise che prevedeva investimenti e il mantenimento di tutto siti produttivi. E' una scelta inaccettabile. Serve risposta immediata Napoli e il Mezzogiorno hanno già pagato abbastanz

Landini : solidarietà ad elemosiniere - chi critica dovrebbe stare 15-20 giorni senza corrente : Roma – “Solidarieta’ e sostegno all’elemosiniere del papa. Chi lo critica dicendo che dovrebbe pagare in prima persona le bollette, secondo me dovrebbe stare 15-20 giorni senza corrente elettrica per capire cosa si prova”. Cosi’ il segretario generale Cgil Maurizio Landini, intervenuto ad un incontro sui processi di impoverimento e disuguaglianze organizzato dall’Associazione romana di studi e ...

A Bologna la manifestazione con i sindacati : 'Siamo 30 mila'. Landini : Salvini chiuda sedi Casapound non i porti : Sono oltre 30mila i partecipanti alla manifestazione nazionale dei sindacati per il primo maggio a Bologna . Lo annunciano gli organizzatori dal palco in piazza Maggiore mentre è in corso il comizio ...

