La storia di Manuel Bortuzzo diventerà un film con Raoul Bova

La storia di Manuel Bortuzzo diventa un film con Raoul Bova : La storia di Manuel Bortuzzo raccontata in un film con Raoul Bova . Ad annunciarlo e' stato il presidente della Federazione italiana nuoto.

Dall’incubo al grande schermo - la storia di Manuel Bortuzzo diventa… un film : Raoul Bova sarà il regista : Il presidente della Fin ha annunciato che la storia di Manuel Bortuzzo diventerà un film che sarà diretto da Raoul Bova Un incubo trasformato in opportunità, una storia triste divenuta piano piano un punto da cui rialzarsi per riprendersi la propria vita. Manuel Bortuzzo ci sta riuscendo alla grande, sfruttando l’agguato subito la notte tra il 2 e il 3 febbraio a Roma come una rinascita, nonostante la paralisi agli arti ...