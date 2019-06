La sottile linea tra sindrome da crocerossina e dipendenza affettiva

dilei

(Di domenica 23 giugno 2019) Accade spesso che all’interno di una relazione non equilibrata, ci si ritrova a sacrificare il proprio mondo a favore degli altri. Questo atteggiamento è riconosciuto universalmente comedao di Wendy, in riferimento alla compagna di Peter Pan che, sull’isola che non c’è, si prese cura di tutti i bambini sperduti. Apparentemente, l’atteggiamento da, può essere confuso con l’altruismo. In realtà, tra le due cose, c’è una grandissima differenza: una donna altruista è equilibrata e non sacrifica o annulla la propria vita, piuttosto utilizza la sua sensibilità e l’empatia per comprendere il dolore degli altri e supportarli nei momenti del bisogno. Ladi Wendy in realtà nasconde un lato oscuro: la paura della solitudine e del rifiuto. Alcune donne infatti, decidono di dedicare la loro vita agli altri per paura di perdere quelle persone. Accade ...

DavisTrevisan : @h13ummergolde Sai a volte si fa confusione tra complimento e volgarità c'è una linea sottile che divide le due cos… - Bomblatour : @SlKim Per esperienza, c'è una sottile linea di demarcazione tra essere testardo ed essere noioso e sfortunatamente… - ___a__l__e__x_ : RT @68kikka: La sottile linea di demarcazione fra decenza, tontaggine e stupidità, ormai non la nota più nessuno. -