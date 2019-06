La Sapienza | morto il giovane che ha scavalcato per entrare al rave Francesco aveva 26

E' morto Francesco Ginese - il ragazzo di Foggia ferito alla Sapienza : Il ragazzo è morto domenica mattina al Policlinico Umberto I, dove era stato trasportato in condizioni disperate dopo un...

