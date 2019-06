La Russia sta con Maduro | ma fino a un certo punto

Scherma - Europei 2019 : Italia quinta nella spada maschile - la Russia conquista il titolo : L’Italia chiude al quinto posto nella gara a squadre della spada maschile agli Europei 2019 di Scherma, che si stanno svolgendo a Düsseldorf (Germania). Il quartetto formato da Andrea Santarelli, Enrico Garozzo, Marco Fichera e Gabriele Cimini, dopo essere stato sconfitto ai quarti di finale dall’Ungheria per 33-28, ha fatto un percorso netto nel tabellone dei piazzamenti. Gli azzurri hanno aperto battendo 45-38 i padroni di casa della Germania. ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : venerdì 21 giugno. Nespoli in testa nelle qualificazioni dell’arco. Azzurri battuti dalla Russia nel basket 3×3 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.21 basket – La prossima sfida in programma nel torneo maschile è Ucraina-Francia 9.17: basket – Si chiude con una netta sconfitta la prima sfida dell’Italia nel torneo maschile del 3×3. La Russia vince 22-15 con 8 punti di Sharov e 7 di Pisklov. Per l’Italia 6 punti di Masciadri, 4 di Raffa e Rodriguez, 1 di Bovo 9.14 basket – Russia avanti 15-9 ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Giugno : Salvini agli ordini di Trump. Bye bye Putin. Il capo leghista ufficializza il divorzio dalla Russia e sposa gli Usa : F35, Iran e Venezuela: Salvini cerca la benedizione di Trump Il leader leghista si schiera sulle posizioni di Washington per dimostrarsi affidabile di Valentina Celi La Grande Colazione di Marco Travaglio L’ha notato anche il ragionier Cerasa sul Foglio, quindi non è detto che sia vero. Ma è un tema interessante: ma se il Pd, finiti i popcorn e persi altri voti, comuni e regioni, scendesse dall’Aventino per impalmare la Lega? Noi, ...

La Russia ha l’arsenale di armi nucleari più grande del Mondo : 6.500 testate - 315 più degli USA : La Russia ha l’arsenale nucleare più ricco del pianeta con 6.500 testate. Gli Stati Uniti ne hanno 6185. Insieme, i due paesi accumulano il 90% del totale mondiale. Sono i dati, aggiornati a gennaio, raccolti dall’International Peace Research Institute (Sipri) di Stoccolma. L’analisi evidenzia un calo delle testate a livello planetario: in totale sarebbero 13.685, con un calo di 600 unità rispetto all’inizio del 2018. I ...

Mattoni e rubli - la svolta sovranista della ’ndrangheta porta in Russia : L’estate cala con la luce del mattino sulla piana di Rosarno e pare riveli e apra le forme dei monti e renda compatti il cielo e la terra. Non c’è più il tragico, ardente e inverosimile blu del mare di Calabria al nostro fianco. La natura prende l’aspetto serio, nobile e desolato della Calabria interna, della Calabria dei contadini. La terra di Alv...

Volleyball Nations League - l’Italia annienta la Russia 3-1 : le azzurre staccano il pass per la Final Six : L’obiettivo dichiarato del ct Mazzanti è stato così centrato addirittura con un round di anticipo, grazie al successo arrivato sulla Russia Davanti alla splendida cornice di pubblico del Pala Barton, tutto esaurito con 3500 spettatori sugli spalti, le azzurre di Davide Mazzanti hanno battuto meritatamente la Russia 3-1 (22-25, 25-21, 25-15, 25-21) e si sono assicurate aritmeticamente un posto alla Final Six. L’obiettivo dichiarato del Ct ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Russia 3-1 - azzurre qualificate alla Final Six! Festa a Perugia : L’Italia continua a viaggiare come un treno, sconfigge la Russia per 3-1 (22-25; 25-21; 25-15; 25-21) al PalaBarton di Perugia, infila la decima vittoria (la terza consecutiva) nella Nations League 2019 di Volley femminile e si qualifica alla Final Six del prestigioso torneo internazionale. Le azzurre, prime in classifica, sono già certe di disputare gli atti conclusivi della maniFestazione quando mancano ancora tre partite al termine ...

Pallamano - Qualificazioni Europei 2020 : una grande Italia non basta - la Russia passa per 30-23 : Non basta una prestazione sopra le righe alla Nazionale Italiana di Pallamano maschile, che nella cornice del PalaYamamay di Busto Arsizio cede 30-23 alla Russia nella quinta giornata delle Qualificazioni agli Europei 2020, restando al terzo posto del gruppo 7. Avvio di gara con molti errori, ma nel segno degli azzurri, che sbloccano il punteggio dai sette metri con Martin Sonnenrer, tenendo il vantaggio fino al 14′, quando i russi passano ...

Volley - come sta Paola Egonu? Solo un calo di pressione - ma contro la Russia non giocherà : Questa mattina avevamo dato notizia del malore accusato ieri sera da Paola Egonu al termine di Italia-Corea del Sud, match valido per la Nations League di Volley femminile: pochi minuti fa la FederVolley ha rilasciato una nota stampa circa le condizioni dell’azzurra, facendo tirare un sospiro di sollievo. Egonu ha avuto un calo di pressione, è stata portata all’ospedale di Perugia ma dopo gli accertamenti, risultati negativi, ha ...

Almeno 200 persone sono state arrestate in Russia per aver partecipato a una manifestazione non autorizzata : tra loro c’è anche Alexei Navalny : Almeno 200 persone sono state fermate oggi a Mosca, in Russia, per aver partecipato alla manifestazione di protesta organizzata dopo l’arresto (nel frattempo revocato, con la chiusura del caso aperto nei suoi confronti) del giornalista Ivan Golunov. La manifestazione era

«Chernobyl» : la Russia non ci sta e gira la contro-serie : Chernobyl: la serie tvChernobyl: la serie tvChernobyl: la serie tvChernobyl: la serie tvChernobyl: la serie tvChernobyl: la serie tvChernobyl: la serie tvChernobyl: la serie tvChernobyl: la serie tvChernobyl: la serie tvChernobyl: la serie tvTutti pazzi per Chernobyl. Tranne i russi. Mentre la miniserie di Sky e Hbo convince sia il pubblico che la critica totalizzando un punteggio di 9.7 su IMDb, il più alto mai registrato sulla piattaforma, il ...

Russian Doll 2 ci sarà - Natasha Lyonne parla del rinnovo e stuzzica i fan prospettando una seconda stagione antologica : Russian Doll 2 ci sarà. Nonostante il finale della prima stagione suggerisse un certo senso di compiutezza, Netflix ha deciso di rinnovare quella che per noi e molti altri è una delle migliori serie comedy del 2019. L'annuncio è arrivato da Cindy Holland di Netflix e dalla protagonista e co-creatrice della serie, Natasha Lyonne, durante la Code Conference di ieri in Arizona. sarà sempre lo stesso show, solo un po' più strano, ha dichiarato ...

È stato arrestato un giornalista in Russia - e poi sono successe cose inaspettate : sono iniziate vere proteste, di persone famose e non, e di storici giornali russi: ora anche il governo sembra avere fatto un passo indietro

"Siamo tutti Golunov". In Russia monta la rivolta per il reporter arrestato : Aumentano le manifestazioni di solidarietà nei confronti di Ivan Golunov, il giornalista arrestato venerdì scorso con l’accusa di spaccio di droga. Parlare di rivolta per l’ennesimo caso di manette facili contro un reporter - ma anche oppositori o attivisti - non è più eccessivo. I tre maggiori quotidiani economici liberali (Vedomosti, RBK e Kommersant) sono infatti andati in stampa con una prima pagina ...