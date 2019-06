Kim Jong-un ha detto di avere ricevuto una «eccellente» lettera da Donald Trump

Il fratellastro di Kim Jong-un era un informatore della Cia : Kim Jong-nam, il fratellastro del leader nordcoreano Kim Jong-un, assassinato con un agente nervino all'aeroporto di Kuala Lumpur, in Malesia, nel 2017, era un informatore della Cia. Ad affermarlo è il Wall Street Journal che cita una fonte anonima "vicina al dossier", secondo cui ci sarebbero stati legami tra Kim Jong-nam e la Cia, anche se i dettagli del rapporto tra l'agenzia di intelligence Usa e il fratellastro di Kim sono vaghi. "Molti ...

Kim Jong-un ha interrotto il più importante evento di propaganda in Corea del Nord - perché insoddisfatto del risultato : Il dittatore NordCoreano Kim Jong-un ha interrotto inaspettatamente i “Giochi di massa”, il più importante evento di propaganda del regime che si tiene ogni anno in Corea del Nord, perché insoddisfatto della cerimonia inaugurale. La notizia è stata data dalla

Il braccio destro del dittatore nordcoreano Kim Jong-un - che secondo un giornale sudcoreano era stato mandato in un campo di lavoro - è stato fotografato a un concerto : Kim Yong-chol, il diplomatico nordcoreano che secondo il giornale sudcoreano Chosun Ilbo, sarebbe stato mandato in un campo di lavoro dal dittatore Kim Jong-un, domenica è stato mostrato dai media della Corea del Nord a un concerto insieme ad altri

Kim Jong-un avrebbe giustiziato cinque persone dopo il fallito vertice con Trump : Uno dei principali quotidiani della Corea del Sud, Chosun, ha lanciato una bomba: il leader della Corea del Nord Kim Jong-un avrebbe fatto giustiziare cinque figure di rilievo coinvolte a vario titolo nel fallito summit col Presidente USA Donald Trump lo febbraio scorso ad Hanoi, in Vietnam.Citando una fonte nordcoreana che per ovvi motivi ha preferito rimanere anonima, il quotidiano rivela che l'esecuzione di Kim Hyok Chol, inviato speciale ...

