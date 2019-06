Karate | Serie A Montreal 2019 | Silvia Semeraro e Clio Ferracuti in finale! Crescenzo

oasport

(Di domenica 23 giugno 2019) L’Italia raggiunge altre sei finali nella terza tappa stagionale dellaA di, che si sta svolgendo a(Canada). Partiamo dalla grande prestazione di, che si giocherà la vittoria nei -68 kg. L’azzurra ha brillato sul tatami, dominano la propria pool con le vittorie in successione 3-1 con l’algerina Lamya Matoub, 8-1 con la svizzera Ramona Bruederlin e 9-0 con la canadese Sophiat Gracias Halidi. In semifinaleha poi travolto 6-0 la cinese Li Gong e nell’atto conclusivo affronterà la giapponese Kayo Someya. Stop invece al primo incontro per Emma Pecirep e Maria Chiara Gurrado, battute rispettivamente 1-0 da Gong e 8-0 dalla norvegese Gitte Brunstad. Vola in finale anchenei +68 kg. Altra conferma ai vertici per la 22enne romana, che si impone nella propria pool grazie ai successi per 3-1 sull’atleta di Taipei Wen Tzu-Hsuan, 4-0 ...

