Juventus | per Zaniolo possibile scambio con Higuain o un' offerta cash

Blastingnews

(Di domenica 23 giugno 2019) Il mercato delle società di Serie A è pronto a decollare, in particolar modo ci attendiamo molto da società che hanno da poco ufficializzato il nuovo tecnico, su tutte Milan,e Roma. E proprio queste ultime potrebbero essere coinvolte in una trattativa che riguarda un giocatore della società di Pallotta: parliamo di Nicolò. Il centrocampista della nazionale italiana (impegnato attualmente nell'Europeo Under 21) è uno degli oggetti di desiderio della dirigenza bianconera, ma la Roma non vorrebbe privarsi del giovane centrocampista. Restano, però, concreti i problemi di Fair Play Finanziario della società di Pallotta, che ha necessità di cedere prima del 30 giugno per non incorrere in pesanti sanzioni. La volontà della dirigenza romana sarebbe quella di cedere altri giocatori e non, ma le difficoltà in alcune trattative in uscita potrebbe spingere la Roma a ...

juventusfc : Ufficiale | Rinnovo fino al 2024 per Rodrigo Bentancur! - romeoagresti : #Juventus, pressing totale su #DeLigt: nuovi contatti previsti per oggi ?????? ?? - GoalItalia : Cresce l'ottimismo della Juventus per De Ligt: ingaggio monstre per l'olandese ?? [@romeoagresti] -