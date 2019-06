Juve | l' accusa di Moggi | Chi criticava Max Allegri adesso non vuole Sarri

Michel Platini fermato : l'ex campione della Juve accusato di corruzione : Michel Platini agli arresti per corruzione. L’ex campione della Juve ed ex presidente dell’Uefa, secondo la francese Mediapart, è stato fermato con accuse di corruzione per l’assegnazione dei Mondiali 2022 al Qatar ed è attualmente in custodia nella sede dell’anticorruzione della polizia di Nanterre.