Judo | Europei 2019 | Maria Centracchio vola in semifinale nei 63 kg! Con la britannica

Judo - Europei 2019 : Antonio Esposito accede ai quarti di finale! L’azzurro insegue il sogno delle medaglie negli 81 kg : Una Minsk che potrebbe riservare qualcosa di bello al campano Antonio Esposito. Il Judoka italiano impegnato quest’oggi negli Europei 2019 in Bielorussia continua nel proprio incedere nella categoria degli 81 kg. L’azzurro, classe ’94, dopo essersi imposto al Golden Score contro il forte russo Alan Khubetsov, ha sconfitto in un match molto tirato il greco Alexios Ntanatsidis, terzo quest’anno nel Grand Prix a Marrakech e ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : domenica 23 giugno - Maria Centracchio in semifinale 63 kg! Antonio Esposito nei quarti di finale. Fuori agli ottavi gli altri azzurri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I favoriti dell’Europeo gara per gara – Tutti i convocati dell’Italia ai raggi X – Riepilogo prima giornata 13.04 Maria Centracchio CE LA FA E VOLA IN semifinale! Il terzo shido all’indirizzo dell’Ozdoba-Blach costa alla polacca il match, che premia l’atleta tricolore. 13.03 Si va al golden score. 13.01 L’arbitro commina un shido ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : domenica 23 giugno - Maria Centracchio va ai quarti nei 63 kg! Antonio Esposito fa lo stesso negli 81 kg. Fuori agli ottavi gli altri azzurri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I favoriti dell’Europeo gara per gara – Tutti i convocati dell’Italia ai raggi X – Riepilogo prima giornata 12.48 L’azzurro ora attende il vincitore dell’incontro fra il bulgaro Ivanov e l’austriaco Borchashvili. 12.46 Dopo Maria Centracchio, ecco un altro azzurro che entra in zona medaglie. 12.44 Esposito E’ STRAORDINARIO! IPPON ...

Judo - Europei 2019 : Carola Paissoni sconfitta agli ottavi da Pogorzelec in un incontro molto equilibrato : Si conclude con l’amaro in bocca e con molti rimpianti l’avventura di Carola Paissoni nel tabellone dei 70 kg ai Campionati Europei 2019 di Judo a Minsk. Nella capitale bielorussa è infatti appena andato in scena un ottavo di finale estremamente tattico e poco spettacolare in cui alla fine è stata la polacca Daria Pogorzelec ad ottenere la vittoria e la qualificazione per la finale della Pool D. La contesa si apre in maniera molto ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : domenica 23 giugno - Maria Centracchio va ai quarti nei 63 kg! Fuori agli ottavi Basile - Bellandi - Gwend e Paissoni. Ci si aggrappa a Esposito : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I favoriti dell’Europeo gara per gara – Tutti i convocati dell’Italia ai raggi X – Riepilogo prima giornata 12.25 Non una buona giornata quella degli azzurri, che mettono a referto la quarta eliminazione di questa domenica. Basile, Bellandi, Gwend e Paissoni salutano i rispettivi tornei prima dell’arrivo in zona medaglie. 12.22 Doppio Shido vincente della ...

Judo - Europei 2019 : sconfitta amara di Fabio Basile negli ottavi di finale dei -73 kg. Eliminata anche Alice Bellandi nei -70 kg : C’è amarezza e delusione parlando degli esiti dei due match che hanno visti protagonisti i nostri Fabio Basile e Alice Bellandi negli Europei 2019 di Judo a Minsk (Bielorussia). Il campione olimpico dei -66 kg a Rio 2016, che ormai ha sposato la causa dei -73 kg, era tra gli osservati speciali, dopo essere ripartito alla grande quest’anno con i podi nei Grand Slam di Parigi e Dusseldorf dopo un 2018 negativo e caratterizzato da una ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : domenica 23 giugno - Maria Centracchio va ai quarti nei 63 kg! Fuori agli ottavi Basile - Bellandi e Gwend. E’ il momento di Paissoni e Esposito : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I favoriti dell’Europeo gara per gara – Tutti i convocati dell’Italia ai raggi X – Riepilogo prima giornata 12.10 Al termine del match fra l’austriaca Polleres e la portoghese Timo, sarà la volta di Carola Paissoni. 12.05 C’è attività sul tatami: tutte le quattro categorie sono in dirittura d’arrivo per definire il quadro dei rispettivi quarti di ...

Judo - Europei 2019 : Antonio Esposito e Maria Centracchio al terzo turno - esce a testa alta Edwige Gwend : Una giornata di grande intensità e determinazione quella a cui stiamo assistendo sul tatami di Minsk (Bielorussia), valida per gli Europei 2019 di Judo. Continua l’avventura del nostro Antonio Esposito che va alla ricerca in questa rassegna continentale di alcune risposte, dopo che nel 2013 regalò al Bel Paese la prima storica medaglia d’oro a un Mondiale junior. Ebbene, il Judoka italico ha piegato il russo Alan Khubetsov, campione ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : domenica 23 giugno - Maria Centracchio va ai quarti nei 63 kg! Fuori agli ottavi Basile - Bellandi e Gwend : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I favoriti dell’Europeo gara per gara – Tutti i convocati dell’Italia ai raggi X – Riepilogo prima giornata 11.49 Ricapitoliamo la situazione degli italiani ancora in gara in questa seconda giornata: Maria Centracchio è ai quarti di finale nei 63 kg, Carola Paissoni deve affrontare gli ottavi di finale nei 70 kg proprio come Antonio Esposito negli 81 kg. 11.46 ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : domenica 23 giugno - Basile al terzo turno dei -73 kg! Avanzano anche Esposito e Paissoni - out Parlati : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I favoriti dell’Europeo gara per gara – Tutti i convocati dell’Italia ai raggi X – Riepilogo prima giornata 11.29 Waza-ari di Vermeer dopo 1’10”. Gwend è ad un passo dalla sconfitta ma ha ancora tutto il tempo per poter pareggiare i conti. 11.27 Fase di studio senza particolari guizzi nel primo minuto di lotta. 11.26 Arriva il momento della nostra Edwige ...

Judo - Europei 2019 : Carola Paissoni al secondo turno nei -70 kg - esce di scena Christian Parlati nei -81 kg : Giornata tanto azzurra quella sul tatami di Minsk (Bielorussia), valida per il day-2 degli Europei 2019 di Judo. Gli incontri si susseguono senza soluzione di continuità ed è giusto dar conto di cosa accade. Nella numerosa truppa del Bel Paese sono stati protagonisti anche Carola Paissoni e Christian Parlati. L’azzurra, qualificata per un soffio alla rassegna continentale nei -70 kg, vuole interrompere una crisi di risultati iniziata circa ...

Judo - Europei 2019 : Alice Bellandi e Fabio Basile accedono agli ottavi di finale - al prossimo turno serve l’impresa : Si aggiorna a sette vittorie ed una sconfitta il bilancio della selezione azzurra nella sessione mattutina della seconda giornata dei Campionati Europei 2019 di Judo, valevoli anche per gli European Games di Minsk 2019. Sono arrivati infatti altri due successi molto importanti per l’Italia nelle categorie 73 kg maschili e 70 kg femminili rispettivamente con Fabio Basile e Alice Bellandi. Dopo un buon esordio contro l’austriaco ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : domenica 23 giugno - Basile al terzo turno dei -73 kg! Bene Paissoni nei -70 kg - sconfitta per Parlati : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I favoriti dell’Europeo gara per gara – Tutti i convocati dell’Italia ai raggi X – Riepilogo prima giornata 10.50 Il prossimo italiano in gara sarà Antonio Esposito, impegnato nel secondo turno dei -81 kg con il russo Khubetsov tra quattro incontri sul tatami 3. 10.44: GRANDE CAROLA Paissoni!!! Triplo shido per l’azzurra che vola secondo turno nella categoria dei ...