Judo | Europei 2019 | Carola Paissoni al secondo turno nei -70 kg | esce di scena Christian

Judo - Europei 2019 : Alice Bellandi e Fabio Basile accedono agli ottavi di finale - al prossimo turno serve l’impresa : Si aggiorna a sette vittorie ed una sconfitta il bilancio della selezione azzurra nella sessione mattutina della seconda giornata dei Campionati Europei 2019 di Judo, valevoli anche per gli European Games di Minsk 2019. Sono arrivati infatti altri due successi molto importanti per l’Italia nelle categorie 73 kg maschili e 70 kg femminili rispettivamente con Fabio Basile e Alice Bellandi. Dopo un buon esordio contro l’austriaco ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : domenica 23 giugno - Basile al terzo turno dei -73 kg! Bene Paissoni nei -70 kg - sconfitta per Parlati : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I favoriti dell’Europeo gara per gara – Tutti i convocati dell’Italia ai raggi X – Riepilogo prima giornata 10.50 Il prossimo italiano in gara sarà Antonio Esposito, impegnato nel secondo turno dei -81 kg con il russo Khubetsov tra quattro incontri sul tatami 3. 10.44: GRANDE CAROLA Paissoni!!! Triplo shido per l’azzurra che vola secondo turno nella categoria dei ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : domenica 23 giugno - Basile al terzo turno dei -73 kg! Grande Italia sul tatami bielorusso : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I favoriti dell’Europeo gara per gara – Tutti i convocati dell’Italia ai raggi X – Riepilogo prima giornata 10.28: Eccellente Basile! Con un ippon a 1’18” dal termine vola al terzo turno dei -73 kg 10.26: Vedremo presto sul tatami n.3 anche Carola Paissoni contro la spagnola Bernabeu. 10.25: Sul tatami il nostro Basile che affronta il turco Bektas 10.24: ...

Judo - Europei 2019 : Centracchio e Gwend avanzano nei 63 kg - out all’esordio Giovanni Esposito : Continua con un ottimo bilancio italiano la sessione mattutina della seconda giornata degli Europei 2019 di Judo, in corso di svolgimento a Minsk nell’ambito degli European Games. Si sono disputati altri tre incontri di primo turno per gli azzurri, che hanno portato a casa due vittorie ed una sconfitta nelle categorie 73 kg maschili e 63 kg femminili. Ottimo esordio all’Europeo di Minsk per Maria Centracchio, la quale si è imposta ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : domenica 23 giugno - Basile - Parlati - Centracchio - Bellandi e Gwend al secondo turno! Grande prova di squadra : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I favoriti dell’Europeo gara per gara – Tutti i convocati dell’Italia ai raggi X – Riepilogo prima giornata 10.18: In corso sul tatami n.2 il math tra la croata Matic e la belga Taeymans nella categoria dei -70 kg 10.16: Bellandi che affronterà al secondo gturno la francese Gahie nel prossimo turno 10.16: E c’è la vittoria di Bellandi!!! Waza-ari decisivo e ottima ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : domenica 23 giugno - Basile - Parlati - Centracchio e Gwend al secondo turno! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I favoriti dell’Europeo gara per gara – Tutti i convocati dell’Italia ai raggi X – Riepilogo prima giornata 10.14: Prima sanzione per la nostra Bellandi 10.13: Attenzione altro shido per Novikava e bielorussa con le spalle al muro. Alice deve approfittarne! 10.12: Tenta Bellandi di andare in rotazione, con successivo strangolamento. Novikava però si difende bene. 10.11: ...

Judo - Europei 2019 : buona la prima per Fabio Basile - Christian Parlati ed Antonio Esposito nei primi incontri di giornata : Si apre nel migliore dei modi per l’Italia la seconda giornata dei Campionati Europei 2019 di Judo, valevoli anche per gli European Games di Minsk 2019. Nella capitale bielorussa sono andati in scena i primi incontri della sessione mattutina con molti italiani impegnati e subito protagonisti con delle belle vittorie all’esordio nella rassegna continentale. buona la prima per il campione olimpico Fabio Basile, capace di sconfiggere ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : domenica 23 giugno - Basile - Parlati - Esposito e Centracchio al secondo turno! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I favoriti dell’Europeo gara per gara – Tutti i convocati dell’Italia ai raggi X – Riepilogo prima giornata 10.00: Bellissima proiezione della slovena Ludvik che si impone contro la spagnola Cabana nella categoria -63 kg. Ora sul tatami n.1 avremo Esposito contro l’ucriano Khomula e su quello n.2 la Gwend contro la danese Olsen 9.58: MISSIONE COMPIUTA!!! ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : domenica 23 giugno - Basile - Parlati ed Esposito al secondo turno! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I favoriti dell’Europeo gara per gara – Tutti i convocati dell’Italia ai raggi X – Riepilogo prima giornata 9.48: Tra poco vedremo nella categoria -63 kg Maria Centracchio contro la spagnola Isabel Puche 9.46: Basile, dunque, affronterà al secondo turno il turco Bektas nel secondo turno dei 73 kg. Nei -81 kg al secondo turno Parlati affronterà il belga Casse, mentre ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : domenica 23 giugno - c’è Fabio Basile! Maria Centracchio ed Esposito per la sorpresa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I favoriti dell’Europeo gara per gara – Tutti i convocati dell’Italia ai raggi X – Riepilogo prima giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata ufficiale di gare dei Campionati Europei 2019 di Judo, valevoli anche per gli European Games di Minsk 2019. Dopo un day-1 estremamente spettacolare e intenso, va in scena quest’oggi una giornata ...

Judo - Europei 2019 : Matteo Medves è d’argento nella -66 kg. L’azzurro sconfitto dal forte ucraino Georgii Zantaraia : E dopo l’argento di Tel Aviv (Israele) dell’anno passato, Matteo Medves è secondo anche quest’anno negli Europei 2019 di Judo a Minsk (Bielorussia). Il 25enne nativo di Monfalcone purtroppo deve arrendersi al fuoriclasse ucraino Georgii Zantaraia nella finale continentale dei -66 kg, che a 20″ dal termine, con un ippon di pregevolissima fattura, ha ottenuto il successo continentale in un atto conclusivo nel quale la sua ...

Judo - Europei 2019 : Odette Giuffrida - sconfitta amara nella finale per il bronzo dei -52 kg. La spunta Buchard al Golden Score : E’ amaro l’esito della finale per il bronzo agli Europei 2019 di Judo a Minsk (Bielorussia) per la nostra Odette Giuffrida (-52 kg). L’azzurra, argento olimpico a Rio 2016, è stata sconfitta dalla n.1 del ranking mondiale Amandine Buchard con un waza-ari che farà decisamente discutere. Un match molto equilibrato nel quale l’italiana, dopo un avvio un po’ lento, ha preso decisamente l’iniziativa, forzando ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : Matteo Medves in finale per l’oro contro l’ucraino Zantaraia. Sfuma la medaglia per Giuffrida : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.27 La vice-campionessa olimpica ha disputato un incontro molto propositivo specialmente a cavallo tra la fine dei quattro minuti regolamentari e l’inizio del Golden Score, ma è stata punito oltre i propri demeriti da una gestione dell’incontro molto discutibile da parte degli arbitri. 17.25 Waza-ari di Buchard molto discutibile assegnato dagli arbitri, Sfuma la medaglia per ...

LIVE Judo - Europei 2019 in DIRETTA : Matteo Medves in finale per l’oro contro l’ucraino Zantaraia. Odette Giuffrida si giocherà il bronzo contro la britannica Giles : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.53 Uomini, -66 kg. finale per l’oro: Matteo Medves (Italia) – Georgii Zantaraia (Ucr). finale per il bronzo: Margvelashivili (Geo) – Niniashivili (Geo). finale per il bronzo da ripescaggio: Pietrikov (Cze) – Vieru (Mda). 14.47 Donne, -52 kg. finale per l’oro: Kelmendi (Kos) – Kuziutina (Rus). finale per il bronzo: Buchard (Fra) – Perenc (Pol). ...