Jonathan Rea Superbike | GP Misano 2019 | “Avevo bisogno della vittoria | capitalizzato

Superbike - GP Misano 2019 : risultato gara-2. Jonathan Rea vince e riapre il Mondiale - brutta caduta di Bautista : Jonathan Rea ha vinto la gara-2 del GP Misano 2019, settima tappa del Mondiale Superbike. Il britannico ha firmato la doppietta sul circuito intitolato alla memoria di Marco Simoncelli, il Campione del Mondo in carica si è replicato dopo aver vinto la gara-1 di ieri e ha riscattato il quinto posto raccolto stamattina nella superpole race. Il centauro della Kawasaki ha approfittato al meglio della caduta di Alvaro Bautista, volato a terra nelle ...

Superbike - Risultato Superpole GP Spagna 2019 : Jonathan Rea piazza il nuovo record davanti a Bautista e Melandri : Jonathan Rea (Kawasaki) non vuole mollare di un centimetro e centra la Superpole del Gran Premio di Spagna 2019 di Superbike. Sul circuito di Jerez de la Frontera il campione del mondo in carica ribadisce la sua intenzione di vendere cara la pelle nei confronti di Alvaro Bautista (Ducati) e stampa il nuovo record della pista in 1:38.274 distanziando proprio il padrone di casa per 36 millesimi al termine di una sfida avvincente. In terza ...

Superbike - GP Italia Imola 2019 : Jonathan Rea vuole l’en plein - Alvaro Bautista e Chaz Davies vorranno contrastarlo : La vendetta è un piatto che si serve freddo. Jonathan Rea ritorna al successo di una manche nel Mondiale 2019 di Superbike dopo il dominio incontrastato dello spagnolo della Ducati Alvaro Bautista ed impone la sua legge in gara-1 del GP d’Italia sul circuito di Imola, quinto round iridato. Il nord-irlandese ha rispettato i pronostici della vigilia e sulla Kawasaki, stabile come non mai lungo il circuito del Santerno, ha saputo centrare il ...

Classifica Mondiale Superbike 2019 : Jonathan Rea si porta a -48 punti da Bautista : Gara-1 del Gran Premio di Italia di Imola va a Jonathan Rea. Il campione del mondo in carica ha zittito Alvaro Bautista, non lasciandogli scampo sin dal via. Sfortunato Chaz Davies, out dopo poche curve. In Classifica generale il nord-irlandese si porta a -48 punti dal rivale. Sempre sesto Marco Melandri. Di seguito la graduatoria aggiornata: LA Classifica Mondiale 2019 Superbike 1 ALVARO Bautista 256DUCATI 2 Jonathan REA 208KAWASAKI 3 ALEX ...

VIDEO Superbike - Gara-1 GP Italia : highlights e sintesi - Jonathan Rea batte Bautista a Imola : Jonathan Rea ha vinto la Gara-1 del GP d’Italia 2019, prova valida per il Mondiale Superbike. Il centauro della Kawasaki è riuscito a spezzare la serie di undici vittorie consecutive firmata da Alvaro Bautista, lo spagnolo della Ducati oggi si è dovuto accontentare della seconda piazza mentre il suo compagno di squadra Chaz Davies non ha terminato la gara. Da segnalare la sesta piazza di Marco Melandri, podio completato dal turco ...

Superbike - GP Italia 2019 : risultato prove libere 2. Jonathan Rea si conferma leader - Davies vicino - Bautista 4° non brillante : E’ sempre Jonathan Rea il protagonista del primo giorno di prove libere del quinto round del Mondiale 2019 di Superbike. Sul tracciato di Imola il campione del mondo in carica ha letteralmente pennellato ogni curva, facendo una grande differenza nell’ultimo settore, dove la sua guida, associata alla stabilità della ZX-10RR, ha fatto una grande differenza. L’1’46″374 è la dimostrazione e per il nordirlandese la ...

Superbike - GP Italia 2019 : risultato prove libere 1. Jonathan Rea davanti a tutti - Bautista terzo. Infortunio per Laverty : A Imola è incominciato il lungo weekend riservato al GP d’Italia 2019, prova valida per il Mondiale Superbike. Il fine settimana si è aperto con le prove libere 1 durante le quali Jonathan Rea ha firmato il miglior tempo: il Campione del Mondo in carica, dopo quattro uscite in cui non era mai riuscito a contrastare il dominio di Alvaro Bautista, sembra aver trovato un ottimo assetto sulla sua Kawasaki e ha stampato un interessante ...

Mondiale Superbike - GP Italia 2019 : Alvaro Bautista favorito principale ma Jonathan Rea vuole invertire il trend : Scatterà venerdì con le prime prove libere il weekend di gara dell’attesissimo Gran Premio d’Italia 2019, quarto round stagionale del Mondiale Superbike. Il campionato riservato alle moto derivate di serie si trasferisce sul circuito di Imola per il primo dei due appuntamenti previsti dal calendario nel Bel Paese, con gli appassionati Italiani che potranno godersi lo spettacolo del fenomenale duello tra Alvaro Bautista e Jonathan ...