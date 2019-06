Basket 3×3 - Mondiali 2019 : nel torneo femminile Cina-Australia e Francia-Ungheria le semifinali - Italia sconfitta dalle transalpine : Si è conclusa anche la quinta giornata dei Mondiali di Basket 3×3 in corso ad Amsterdam, in Olanda, in questa settimana. Dopo la fase a gironi si sono disputate oggi le sfide ad eliminazione diretta dei quarti di finale e nel torneo femminile è arrivata purtroppo l’eliminazione della squadra azzurra ad opera della Francia con il punteggio di 15-9. Le transalpine hanno meritato la qualificazione alla semifinale costruendo subito un ...

Dove vedere Italia – Cina streaming e tv - Mondiale femminile – VIDEO : Dove vedere Italia – Cina streaming e tv, Mondiale femminile Italia Cina streaming| Italia – Cina si giocherà martedì 25 giugno alle ore 18.00. Traguardo storio per le azzurre che agli ottavi di finale affronteranno la Cina. Match assolutamente da non sottovalutare….CLICCA QUI PER I LINK Dove GUARDARE LA PARTITA! L'articolo Dove vedere Italia – Cina streaming e tv, Mondiale femminile – VIDEO proviene da ...

Italia-Cina - streaming e tv : dove vedere il match - Mondiale femminile : dove vedere Italia – Cina streaming e tv, Mondiale femminile Italia Cina streaming| Italia – Cina si giocherà martedì 25 giugno alle ore 18.00. Traguardo storio per le azzurre che agli ottavi di finale affronteranno la Cina. match assolutamente da non sottovalutare. Italia Cina in streaming e in tv: ecco dove vederla La partita sarà visibile su Sky Sport, come di consueto in questa stagione. Il match sarà visibile su Sky Sport ...

Volleyball Nations League femminile 2019 – Italia con Cina e Turchia : ecco il calendario e gli orari delle Final Six : Pubblicato il calendario delle Final Six della Volleyball Nations League femminile 2019: ecco date e orari delle partite dell’Italia La Fivb ha ufficializzato il calendario della Final Six della Volleyball Nations League femminile 2019, in programma a Nanchino dal 3 al 7 luglio. Le azzurre, inserite nella pool A, esordiranno il 4 luglio con la Turchia (ore 13.30 Italiane) e il giorno seguente se la vedranno con le campionesse ...

Medicina : un microcomputer nel cuore - al Gemelli il 2° in Italia : Un microcomputer intelligente dentro il cuore, per monitorarlo h24 e scongiurare il rischio di emergenze. E’ stato impiantato con successo alla Fondazione Policlinico universitario Gemelli Irccs di Roma in un paziente ultrasettantenne con scompenso cardiaco. Ad annunciarlo è Vectorious, che sottolinea come la sperimentazione clinica internazionale di V-Lap, “primo microcomputer wireless per il monitoraggio cardiaco al mondo, è stata ...

LIVE Italia-Serbia 3-0 volley - Nations League 2019 in DIRETTA : un super Giannelli trascina gli azzurri al successo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 25-22 La partita si chiude con il primo tempo di Piano! Italia batte Serbia 3-0 (26-24, 25-19, 25-22). 24-22 Recine serve male. 24-21 Pinali regala tre match point all’Italia. 23-21 Pallonetto di Krsmanovic. 23-20 Diagonale magnifico ad alta difficoltà messo a segno da ...

Mondiali calcio femminile - Italia-Cina il 25 giugno. Serviranno le bomber azzurre per scardinare la difesa di ferro asiatica : Tra le azzurre e i quarti di finale dei Mondiali c’è la Cina che ha chiuso il proprio girone con 4 punti. Dopo una giornata di riposo, la Nazionale della ct Milena Bertolini è tornata ad allenarsi in vista dell’ottavo di finale in programma martedì 25, alle 18, allo Stade de La Mosson di Montpellier. La Cina ha un albo recente di tutto rispetto, dalla finale mondiale persa nel 1999 alla medaglia di bronzo conquistata nella Coppa ...

Mondiale Femminile - l’Italia si affida a Ilaria Mauro : “Andare ai quarti sarebbe una cosa ‘allucinante'” : Primo posto nel girone e tabellone alla portata per l’Italia Femminile, che al Mondiale vuole continuare a stupire. L’avversario agli ottavi è la Cina. A parlare della prossima gara è il centravanti Ilaria Mauro, direttamente dal ritiro di Montpellier. Ecco le sue parole. “La Cina è un’avversaria molto ostica, nel girone ha giocato tre partite molto buone. Sono piccoline e molto rapide: queste squadre ci mettono sempre in ...

Mondiali femminili - Italia-Cina ancora in diretta su Raiuno : dove vedere Italia-Cina femminile Tv streaming. L’avventura della nostra Nazionale ai Mondiali attualmente in corso in Francia sta proseguendo brillantemente. Nonostante la sconfitta contro il Brasile nell’ultima giornata della fase a gironi, infatti, le azzurre sono riuscite a qualificarsi da prime in classifica e proprio ieri hanno conosciuto l’avversario che dovranno affrontare agli ottavi. A […] L'articolo Mondiali ...

Mondiali femminili - la sfida Italia- Cina : Passare il primo turno era l’obiettivo primario dell’Italia femminile ai Campionati Mondiali femminili in corso in Francia ma ora le ragazze Mondiali vogliono di più. Dopo aver messo in fila Australia e Brasile, vincendo il proprio raggruppamento per la prima volta nella storia, l’Italia di Milena Bertolini si appresta a sfidare la Cina negli ottavi di finale: martedì alle ore 18 a Montpellier in palio c’è l’accesso tra le prime otto del mondo. ...

HONOR 20 arriverà in Italia il 28 giugno a 499 euro - intanto ha venduto oltre un milione di unità in Cina : HONOR 20 sta arrivando in Italia, sarà disponibile dal 28 giugno nelle principali catene di elettronica al prezzo di listino di 499 euro. L'articolo HONOR 20 arriverà in Italia il 28 giugno a 499 euro, intanto ha venduto oltre un milione di unità in Cina proviene da TuttoAndroid.

Dove vedere Italia – Cina streaming e tv - Mondiale femminile – VIDEO : Dove vedere Italia – Cina streaming e tv, Mondiale femminile Italia Cina streaming| Italia – Cina si giocherà martedì 25 giugno alle ore 18.00. Traguardo storio per le azzurre che agli ottavi di finale affronteranno la Cina. Match assolutamente da non sottovalutare….CLICCA QUI PER I LINK Dove GUARDARE LA PARTITA! L'articolo Dove vedere Italia – Cina streaming e tv, Mondiale femminile – VIDEO proviene da ...

Italia-Cina - streaming e tv : dove vedere il match - Mondiale femminile : dove vedere Italia – Cina streaming e tv, Mondiale femminile Italia Cina streaming| Italia – Cina si giocherà martedì 25 giugno alle ore 18.00. Traguardo storio per le azzurre che agli ottavi di finale affronteranno la Cina. match assolutamente da non sottovalutare. Italia Cina in streaming e in tv: ecco dove vederla La partita sarà visibile su Sky Sport, come di consueto in questa stagione. Il match sarà visibile su Sky Sport ...

Ottavi di finale dei mondiali femminili : Italia Cina : Agli Ottavi di finale dei mondiali femminili “Francia 2019” le azzurre della Bertolini si scontreranno con la Cina.L’Italia contro la Cina. Questo é l’esito dei gironi. Questa sarà la sfida delle azzurre negli Ottavi di finale dei mondiali femminili.Il teatro dove andrà in scena lo spettacolo sarà lo stadio La Mosson, di Montpellier.Non é andata male, ma poteva andare meglio. La Nigeria sarebbe stato un avversario più ...