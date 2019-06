Istanbul | vince il candidato dell?opposizione Imamoglu L' ex premier Binali Yildirim

ilmessaggero

(Di domenica 23 giugno 2019), ildell'opposizione repubblicana alle elezioni per la carica di sindaco, Ekrem, è saldamente in testa nel conteggio dei voti, attestandosi intorno al 53,6%. Il...

GassmanGassmann : Imamoglu vince le elezioni a sindaco di Istanbul, un forte segnale verso la democrazia in Turchia! Partito di Erdog… - peterkama : Istanbul: candidato dell'opposizione vince, sconfitta per Erdogan I primi dati danno Ekrem Imamoglu nettamente in testa con il 55% dei voti - fedeperaz : RT @GassmanGassmann: Imamoglu vince le elezioni a sindaco di Istanbul, un forte segnale verso la democrazia in Turchia! Partito di Erdogan… -