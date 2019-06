Iran | cyber-attacco degli Stati Uniti | Donald Trump inizia la guerra

Usa - cyber offensiva contro i sistemi di controllo missilistici Iran iani : Il New York Times rivela che sarebbero avvenuti lo stesso giorno in cui Trump ha fermato i raid aerei

Usa- Iran - Washington lancia un’ondata di cyber attacchi contro Teheran : Lo scrivono i media americano precisando che è un attacco contro un gruppo di intelligence iraniano. Sono stati colpiti i computer utilizzati per contro llare lanci di razzi e missili

Ondata cyber attacchi Usa contro Iran : 02.07 cyber offensiva Usa contro un gruppo di intelligence Iraniano che gli 007 americani credono sia dietro all'attacco alle petroliere nel golfo dell'Oman. Lo riporta il New York Times. L'operazione del cyber commando Usa è stata condotta lo stesso giorno in cui il presidente Trump ha fermato i raid aerei contro stazioni radar e batterie missilistiche in Iran.