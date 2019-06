Inter | dubbi sul futuro di Perisic | il croato avrebbe mandato un messaggio a Conte

Inter - Conte scioglie gli ultimi dubbi : Icardi può essere ceduto : L'Inter sta lavorando in vista della prossima stagione per cercare di fare quel salto di qualità mancato soprattutto nell'ultimo anno. L'obiettivo della società nerazzurra è quello di ridurre il gap dalla Juventus, cercando di Interrompere un dominio che in Italia dura inInterrottamente da otto anni. Per farlo il club ha puntato su uno dei migliori allenatori in circolazione: Antonio Conte, che ha firmato un contratto triennale, fino a giugno ...

Inter - i dubbi di Djorkaeff : “Conte rappresenta la Juve…” : “Conte allenatore dell’Inter? Per me e’ strano perche’ Conte rappresenta la Juve e la sua immagine. E’ un allenatore forte, pero’ vedere Conte all’Inter mi fa un po’ strano. Spero che portera’ al successo la squadra e la societa’, pero’ aspettiamo”. Sono le dichiarazioni dell’ex calciatore nerazzurro Youri Djorkaeff ospite dello stand ‘Zilli’ alla ...

Conte all’Inter - tutti i dubbi di Pagliuca : “è un’icona juventina…” : “Non me l’aspettavo anche se se ne parlava, Conte è un’icona juventina, ha vinto scudetti e coppe dei campioni da giocatore e da allenatore 3 scudetti di fila. È un professionista a cui piacciono le grandi sfide, quindi credo che abbia fatto la scelta giusta. Penso che i tifosi della Juventus ci siano rimasti male ma stiamo parlando di professionisti e bisogna guardare alla professionalità, ormai nel 2019 non ci possiamo ...

GF - Kikò Nalli ha dubbi su Ambra? "C'è un grosso punto Interrogativo nella mia testa" - : Francesca Ajello Kikò ha molto tempo a disposizione all'interno della casa del Grande Fratello per riflettere circa ciò che è accaduto con Ambra. Nalli ha ammesso di avere dei punti di domanda che albergano nella sua mente Non è un momento facile per Kikò Nalli: se da un lato all'interno della casa del Grande Fratello potrebbe aver riscoperto l'amore con la bellissima Ambra Lombardo, dall'altro tante sono le preoccupazioni che lo ...

Motori – Volkswagen Golf 2020 : le nuove immagini non lasciano più dubbi sugli Interni [FOTO] : La nuova generazione di Volkswagen Golf adotterà una filosofia minimalista che non si era mai vista nelle auto del produttore tedesco Solo qualche giorno fa vi abbiamo mostrato un render che raffigura i futuri interni della nuova generazione di Volkswagen Golf 2020, in particolare la plancia con volante e schermi in bella mostra. Oggi, siamo in grado di mostrarvi le foto reali dell’abitacolo e degli esterni dell’ottava ...

GRAFICO – Probabili formazioni Napoli-Inter : 3 cambi per Ancelotti. Spalletti scioglie i dubbi in attacco : Probabili formazioni Napoli-Inter, le possibili scelte di Carlo Ancelotti e Luciano Spalletti per il match: Probabili formazioni Napoli-Inter. Penultimo appuntamento della stagione e ultima gara giocata al San Paolo in questa stagione per gli azzurri impegnati in Napoli-Inter, il posticipo valido per la 37esima giornata di campionato. L’ edizione online della Gazzetta dello Sport pubblica il GRAFICO con le Probabili formazioni che ...

Uomini e Donne : Ida - dopo che Riccardo si é riavvicinato a lei - ha alcuni dubbi. Leggi la sua Intervista : Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono tornati a essere i protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. L’ex coppia, nata nella passata stagione, si è ritrovata al centro dello studio per decidere se... L'articolo Uomini e Donne: Ida, dopo che Riccardo si é riavvicinato a lei, ha alcuni dubbi. Leggi la sua intervista proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Genoa : in dubbio il futuro di Perinetti - pronta mini rivoluzione Interna sia in A che in B : Se sarà ancora in Serie A il futuro del Genoa si scoprirà forse già nell'arco di questo week end, quando la squadra di Prandelli ospiterà in casa il Cagliari e l'Empoli andrà in scena al Castellani col Torino. Un dettaglio non da poco la categoria, ma che indipendentemente da questa non dovrebbe impedire l'ennesima mini-rivoluzione interna per invertire una tendenza pericolosa. Stagione fallimentare per il Genoa Qualunque sia il verdetto di fine ...

Inter - con Danilo fatta la difesa del futuro. Dalbert unico dubbio : Anche se il vecchio adagio che i campionati si vincono in difesa negli ultimi vent'anni trova meno corrispondenza statistica, la costruzione dell'Inter del futuro sembra essere partita da lì. Godin ...

Inter - Marotta è chiaro : “Il prossimo allenatore? Non ho dubbi” : Inter Marotta – Continua il buon periodo in casa Inter. La squadra neroazzurra, reduce da buoni risultati che hanno permesso di far rimanere il club saldamente al terzo posto, si avvia verso il termine della stagione. A questo punto, le domande sorgono spontanee: chi sarà il prossimo allenatore dell’Inter? Marotta, ha voluto rispondere senza esitare: […] L'articolo Inter, Marotta è chiaro: “Il prossimo allenatore? Non ho ...

Inter da Champions col dubbio Spalletti : Davide Pisoni La sfida a testa alta con la Juve riporta il tecnico più vicino alla panchina La Signora lascia l'Inter nella terra di mezzo. In classifica perché i nerazzurri avrebbero potuto chiudere definitivamente la pratica Champions. Guardando al futuro, perché la squadra che per un'ora ha dominato la Juventus campione d'Italia, anche se in versione accademia, alimentando di conseguenza riflessioni sulla guida tecnica della ...

Inter-Juve - Spalletti assalito dal solito dubbio in attacco : le sue parole in conferenza : Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti, alla vigilia della partita contro la Juventus, non si sbilancia sulle scelte di formazione, con il dubbio Icardi-Lautaro in attacco. “Se Lautaro giocherà? Chi gioca domani non si dice. Sono tutti a disposizione, si sono allenati bene. Visto che siamo nel mondo di Internet, hanno passato una settimana connessi. Il pallone è sempre online. E più sono connessi, più possono apprendere ...

Inter - Rebus riscatti : Politano la certezza - dubbio Keità : La Champions, prima di tutto. Perché con la qualificazione l’Inter potrà pensare a programmare il futuro, valutare pro e contro di ogni strategia.Il caso Icardi avrà un percorso tutto suo, con una tempistica impossibile da calcolare e con l’esito finale immaginabile ma di certo non scontato. Ci sono invece scadenze imminenti per l’amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio, e portano tutte al 30 giugno.Poco ...