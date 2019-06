Incidente tra auto e camion | morti tre amici | tutti giovanissimi

Tertenia. Stefano Vellini morto in un Incidente stradale : Drammatico incidente stradale lungo la strada comunale Tertenia- Sarrala. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lanusei. Nello

Beautiful - trame americane : Thomas provoca un Incidente mortale ad Emma : Clamoroso colpo di scena arriva dalle puntate americane di Beautiful in onda attualmente negli Stati Uniti. Thomas, infatti, provocherà la morte di Emma, rea di aver voluto raccontare ad Hope la verità su sua figlia Beth. Beautiful: Thomas fuori controllo Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate americane in onda a fine giugno in America annunciano la morte tragica di Emma. La Barber, infatti, rimarrà vittima di un incidente mortale ...

Trani - cane trascinato da auto - i proprietari : "È stato un Incidente" : Marco Della Corte È divenuto virale il filmato ritraente un cane trascinato da un'autovettura a Trani. Indignato il vicepremier Matteo Salvini: "Che schifo" È divenuto virale il video di un cane di media taglia trascinato al guinzaglio da un'automobile. Il triste episodio ai danni dell'animale è avvenuto a Trani lo scorso 19 giugno. Un video che ha generato lo sdegno del vicepremier Matteo Salvini, che sui social ha scritto: "Che ...

Incidente stradale a Ragusa : muore Carmelo Massimino di 32 anni : Incidente stradale nella zona industriale a Ragusa. muore Carmelo Massimino di 32 anni, lavorava alla Zappalà ed era originaria di Catania

Incidente mortale a Marsala - spezzata un’altra giovane vita : Nuova tragedia sulle strade siciliane. Ieri sera un motociclista è morto in un Incidente avvenuto lungo la SP 21, a Marsala. Si tratta di un’altra giovane vita spezzata di soli 30 anni. Nella tarda serata di ieri ha perso la vita in un Incidente stradale sulla SP21 in contrada Spagnola, Emanuele Giangrande, 30enne marsalese. Il ragazzo si trovava a bordo della sua moto di grossa cilindrata e stava percorrendo la provinciale in direzione ...

Afragola - Incidente stradale sulla statale 162 : una vittima : Terribile incidente mortale quello verificatosi lungo la strada statale 216, meglio conosciuta come 'Asse Mediano', ieri 20 giugno, precisamente nel territorio del comune di Afragola, centro abitato della Città Metropolitana di Napoli. Un tir di ingenti dimensioni ha riversato il suo carico, costituito da pesanti cassette contenenti patate, lungo la carreggiata del senso di marcia opposto, dove si trovava a transitare una autoveicolo marca Fiat ...

Giovane chef calabrese muore in un Incidente stradale in Puglia : Nella giornata di oggi, 20 giugno, un tragico incidente stradale ha causato il decesso di un Giovane di soli 30 anni di origine calabresi che si trovava in Puglia per motivi di lavoro. Il Giovane si era infatti trasferito per svolgere la professione di chef in alcuni stabilimenti balneari. Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che il 30enne abbia avuto un incidente mentre si trovava a bordo del suo scooter, dal quale è caduto rovinosamente ...

Incidente - tir perde cassone : morta 29enne/ Asse Mediano - travolta da carico patate : Terribile Incidente sull'Asse Mediano: tir perde il cassone, carico di patate travolge e uccide mamma 29enne, ignote le cause.

Marco Paolini a un anno dall’Incidente stradale mortale : ‘Non riesco a perdonarmi’ : “[…] Tutti sappiamo che cose così possono succedere. Che una distrazione, un errore, una svista possono creare danni irreparabili. Tutti gli amici hanno provato a tenermi su ripetendomelo. Ma non hai modo di prepararti a questo. Quando succede… Undici mesi dopo quel giorno non è cambiato molto. Posso provare a capire me stesso. Ma non riesco a perdonarmi“. Chi parla è Marco Paolini che intervistato dal Corriere ripercorre ...

Catenanuova. Incidente sull’autostrada A19 : morta una donna : Tragedia della strada a Catenanuova in provincia di Enna. In un Incidente sull’autostrada A19 “Palermo-Catania”, tra gli svincoli di Catenanuova

Incidente A19 PalermoCatania - scontro tra auto : morte 2 donne - 3 feriti e traffico in tilt : Incidente mortale sulla A19 Palermo-Catania tra Catenanuova e Gerbini, in provincia di Enna: in seguito allo scontro tra 3 auto, ma la dinamica è in via di accertamento, due donne sono morte e altre 3 persone risultano feriti. Eliambulanza sul posto. Disagi al traffico, con la circolazione deviata sulla statale 192 allo svincolo di Catenanuova.

MotoGp – La strategia Honda e l’Incidente causato da Lorenzo - Puig ammette : “chiedo scusa a tutti i piloti e i loro team” : A tutto Puig: dalla strategia di Marc Marquez all’incidente causato da Jorge Lorenzo al Montmelò, le parole del team manager Honda E’ andato in scena domenica il Gp di Catalunya 2019, vinto da un ottimo Marc Marquez, che ha approfittato della maxi caduta causata da Jorge Lorenzo per trionfare e aumentare il suo vantaggio in classifica piloti. Un ottimo risultato per il campione del mondo che adesso si trova a 37 lunghezze da ...

La parola omicida mi perseguita - non mi perdono! Marco Paolini dopo l'Incidente stradale : Marco Paolini, dopo la condanna di omicidio stradale per l'incidente causato lo scorso 17 luglio, racconta per la prima volta ciò che è accaduto e il suo stato d'animo. A distanza di quasi un anno dall’incidente stradale nel quale è morta una donna, Marco Paolini ripercorre quei momenti concitati e racconta il suo stato d’animo dopo la tragedia avvenuta sull’autostrada A4 Milano-Venezia, vicino a Verona, lo scorso 17 ...

Incidente mortale sulla tangenziale di Napoli : muore 54enne - code e traffico in tilt : E' deceduta una delle due persone rimaste coinvolte nel gravissimo Incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri, mercoledì 19 giugno, lungo la tangenziale di Napoli. Il terribile impatto fatale ha causato la morte di P.P., queste le iniziali della vittima, un uomo di cinquantaquattro anni di età, originario e residente a Soccavo, popoloso quartiere dell'area dei cosiddetti 'Campi Flegrei', periferica a nord-ovest della città di Napoli. A ...