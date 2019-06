Incidente sulla FirenzePisaLivorno, auto si capovolge dopo schianto: morti due amici 20enni (Di domenica 23 giugno 2019) Incidente nella notte sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Montopoli e Santacroce in direzione Firenze. Le vittime vivevano a Empoli e Lastra Signa. Un'altra persona è rimasta ferita, coinvolta anche una intera famiglia. L'auto con a bordo i due ragazzi morti si sarebbe schiantata ad alta velocità contro un'auto ferma dopo un tamponamento. (Di domenica 23 giugno 2019)nella notteFirenze-Pisa-Livorno tra Montopoli e Santacroce in direzione Firenze. Le vittime vivevano a Empoli e Lastra Signa. Un'altra persona è rimasta ferita, coinvolta anche una intera famiglia. L'con a bordo i due ragazzisi sarebbe schiantata ad alta velocità contro un'fermaun tamponamento.

Hanno 28 e 29 anni i due ragazzi morti la notte di domenica 23 giugno in un incidente avvenuto sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Montopoli e Santacroce (Pisa) in direzione Firenze. Coinvolti nell'incidente, avvenuto alle 5 del mattino, tre veicoli. I due ragazzi, morti sul colpo, erano a bordo di una Volkswagen Polo che si è capovolta diverse volte dopo lo schianto con un altro veicolo, fermo dopo un incidente. Nulla da fare per i due ragazzi a bordo: il 28enne era residente a Empoli (Firenze), il 29enne invece era di Lastra Signa (Firenze). Ferita e poi ricoverata in ospedale (a Empoli) una persona che viaggiava sulla Golf danneggiata nell'incidente. Coinvolta nello schianto mortale anche una famiglia straniera: per i quattro turisti, che viaggiavano su una Renault Megane, nessun danno ma tanta paura.