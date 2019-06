Incendi in Sicilia | paura nella notte | roghi vicino alle ville nel Trapanese

Incendi in Sicilia : roghi boschivi nel Palermitano : Intervento dei vigili del fuoco nel Palermitano, per circoscrivere un Incendio di macchia mediterranea in contrada Bevuto, a Termini Imerese. A Palermo i pompieri sono intervenuti per roghi di rifiuti e sterpaglie nel quartiere di Borgo Nuovo. L'articolo Incendi in Sicilia: roghi boschivi nel Palermitano sembra essere il primo su Meteo Web.

Incendi Sicilia - roghi nel Palermitano : intervengono Canadair : Diversi Incendi sono divampati oggi in provincia di Palermo e nel capoluogo, allo Zen, in via Fausto Coppi. Altri roghi a Trabia, in contrada Danigarci, e a Belmonte Mezzagno. in via Piersanti Mattarella. Qui le fiamme stanno minacciando alcune villette. Il rogo che ha impegnato le squadre dei vigili del fuoco e il Canadair e’ scoppiato nella zona impervia del Monte Billitteri, in località Capaci, di fronte l’isolotto “Isola ...

Incendi boschivi in Sicilia : rogo nel Palermitano - mezzi aerei sul posto : Incendio boschivo oggi nel Palermitano: un rogo è divampato questa mattina a Capaci, in una zona impervia di Monte Billitteri, mandando in fumo ettari di vegetazione. Sono intervenuti i canadair dei vigili del fuoco che hanno dovuto effettuare diversi lanci per evitare che il rogo potesse estendersi al versante opposto del monte.

Incendi in Sicilia : fiamme alle pendici del Monte Erice nel Trapanese : Incendio alle pendici del Monte Erice, nel Trapanese: in corso le operazioni di spegnimento di un rogo segnalato intorno alle 13. Sul posto due mezzi del Corpo Forestale con un Ispettore ed altri operatori, la Protezione civile comunale, volontari e i Vigili del fuoco che stanno intervento con l’ausilio del Canadair Can 18. L’Incendio è divampato a Casa Santa Erice, in zona Casa la Porta, in un’area militare abbandonata che si ...

Incendi Sicilia : una ventina di roghi in provincia di Palermo : Numerosi Incendi sono stati segnalati oggi in provincia di Palermo: una ventina di roghi hanno richiesto l'intervento di vigili del fuoco e forestale. In fiamme aree boschive nel Corleonese, a Caccamo, a Termini Imerese, a San Giuseppe Jato, Bagheria, Misilmeri, Torretta, Cinisi, Piana degli Albanesi, Capaci.

Sicilia - antIncendio : 25 milioni per il parco automezzi del corpo forestale : Contrasto all’emergenza incendi: il governo Musumeci programma il rinnovo del parco automezzi in dotazione al corpo forestale della Regione, che necessita di un suo potenziamento oltre che della sostituzione di quelli più vecchi. E’ stata infatti approvata, su proposta dell’assessore al Territorio Toto Cordaro, una delibera di giunta che prevede l’impiego di 25 milioni di euro da destinare all’acquisto di nuovi mezzi per il servizio di ...

Incendio sul Monte Inici in Sicilia : rogo spento nella notte : Un Incendio è divampato nella tarda serata di ieri sul Monte Inici, in territorio di Castellammare del Golfo: sul posto 3 squadre dei vigili del fuoco, impegnate fino alle 4 di stanotte. L'Incendio non era di vaste dimensioni ma il posto era difficilmente raggiungibile e i luoghi colpiti particolarmente impervi.