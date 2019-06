In 700 da Sant' Antonio per chiedergli di trovare l' anima gemella | Magari ci fa il

huffingtonpost

(Di domenica 23 giugno 2019) L’attesa era di trecento persone, ma ne sono arrivate più del doppio. Erano in settecento i single che sono andati a chiedere l’intercessione delo perl’. Perché non è proprio da tutti i giorni avere un aiuto divino per le questioni di cuore.Ogni aspettativa è stata superata a “casamenteiro”, l’evento organizzato dai frati delo per aiutare le persone sole ala propria dolce metà. Già alla scadenza della registrazione obbligatoria si era andati ben oltre le aspettative con 500 iscritti. A cui si sono unite altre 200 persone, tant’è che non tutti sono riusciti a partecipare al seminario - stando a quanto riporta La Stampa - consolandosi con la messa e l’apericena:“Non ci aspettavamo una partecipazione così massiccia”, ...

