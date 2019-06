Il voice coach | che aiuta a usare al meglio la propria voce

vanityfair

(Di domenica 23 giugno 2019) Lanaturale di Kristin LinklaterLanaturale di Kristin LinklaterLanaturale di Kristin LinklaterLanaturale di Kristin LinklaterIl libroLa notizia è che ognuno di noi possiede unanaturale, . Quella che da bambino ci faceva urlare di gioia e rabbia, ma che con il passare del tempo viene schiacciata da autocensure, paure, inibizioni, e che non ci farebbe comunicare in maniera efficace. Così come nel del film premio Oscar Il Discorso del Re, Edoardo VIII superava balbuzie e blocco psicologico rilassando muscoli e respiro con l’aiuto di un geniale logopedista, far fluire liberamente laè l’intento di Kristin Linklater,di fama mondiale, ideatrice di un metodo usato in ambito teatrale che mischia le conoscenze fisiologiche sullacon la comprensione dei suoi fattori psicologici. Un metodo di addestramento vocale celebre in tutto il mondo, ...

