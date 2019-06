Il solito copione delle Ong | 40 migranti in mare davanti a Malta

ilgiornale

(Di domenica 23 giugno 2019) Chiara Sarra Nuovo allarme di Alarm Phone: "Un barchino in difficoltà in zona Sar di, 40 persone nel panico e in pericolo di vita". E La Valletta manda i soccorsi Riecco il: l'ong Alarm Phone segnala una barca in difficoltà con persone "in preda al panico" nel Mediterraneo e chiede l'intervento dei Paesi europei. Stavolta è stataa mandare i soccorsi dopo che la Ong - titolare di un servizio telefonico a cui i naufraghi possono rivolgersi - ha lanciato l'allarme: "Circa due ore fa siamo stati chiamati da una barca in pericolo nella zona Sar di", aveva twittato nella notte, "La barca era partita dalla Libia più di 23 ore fa e trasportava circa 40 persone. Abbiamo avvisato le autorità maltesi poco dopo, alle 22.33. Rimaniamo in contatto diretto con la barca". Poco dopo però da La Valletta è arrivata una risposta in cui si assicurava aiuto ai ...

FonsecaEleonora : @GiulianoBergam2 @nzingaretti Solito copione di bugie. Basta che cerchi su Google e vedi che gli scioperi che ci so… - Valeria_sonoio : Come al solito. Se doveste dare il titolo di un film a questo copione già visto, che film sarebbe? Comincio io: 'SE… - mbx1900 : @RiprendRoma @jesuisrome80 @RomaPulita @Piamola_A_Ride @sequestaeroma @EugenioCardi @Antincivili @GalvaniM @gdt62… -