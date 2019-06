Il Roma – Caso Albiol strane nuove dalla Spagna | se non trova acquirenti potrebbe

Esplode un altro caso alla Roma : è guerra aperta tra Totti e Bandini : Nella Roma Esplode un altro caso dopo quello che ha coinvolto De Rossi. Stavolta riguarda Francesco Totti, che starebbe pensando di lasciare il club. Il capitano giallorosso si sente “un ospite indesiderato in casa propria”, scrive Repubblica. Qualche giorno fa ha declinato l’invito a partecipare al summit londinese con Pallotta, i dirigenti della Roma e il nuovo allenatore Fonseca e ha anche fatto sapere di non essere più ...

Chi l'ha visto? Anticipazioni : il caso Liam e le Truffe Romantiche : Federica Sciarelli si occupa del ragazzo americano scomparso a Torino e continua l'inchiesta sulle Truffe Romantiche online.

Mercato Juventus : diversi colpi possibili in caso di arrivo di Sarri - tra questi Romagnoli : C'è grandissima attesa per l'annuncio su chi sarà il prossimo tecnico della Juventus dopo l'addio di Massimiliano Allegri. In questi giorni si sta continuando a parlare di Joseph Guardiola; stando alle ultime indiscrezioni trapelate, infatti, ci sarebbero stati dei contatti tra la dirigenza bianconera e l'entourage del tecnico spagnolo. Guardiola stesso, però, ha dichiarato più volte la sua intenzione di rimanere al Manchester City. Si è parlato ...

Magistrati in rivolta : “Tutti i coinvolti nel caso di Roma devono dimettersi” : La rabbia che montava dentro la magistratura italiana è esplosa. E così a Milano c’è stata un’assemblea spontanea che s’è conclusa con un documento durissimo: «Non nel nostro nome. C’è una questione morale tra noi». ...

Fnsi dopo l'inchiesta di Repubblica sul caso Roma : intollerabile clima d'odio verso i giornalisti : Il segretario Lorusso incontra Carlo Bonini e Marco Mensurati autori dell'articolo. La solidarietà dell'Ordine nazionale

Tottenham-Liverpool - in caso di trionfo dei Reds 5 milioni alla Roma [DETTAGLI] : Anche la Roma spettatrice interessata della finale di Champions League di questa sera tra Tottenham e Liverpool. In caso di trionfo dei Reds, infatti, le casse della Roma beneficerebbero di quasi 5 milioni. Il perché è presto detto. Due clausole presenti nei contratti di cessione di Salah e Alisson porterebbero una cifra molto vicina ai 5 milioni a Trigoria per via di alcuni bonus inseriti durante la negoziazione. Il Liverpool avrà quindi ...

Zanzara Chikungunya - a Roma torna l'incubo : primo caso dell'anno ad Aprilia. I sintomi : Ad Aprilia un caso di Chikungunya: il Dipartimento di Prevenzione dell?Asl di Latina ha informato il Sindaco dell?accertamento di un caso di Chikungunya, malattia virale...

Caso De Rossi-Totti - Pallotta : «Non mi costringeranno a lasciare la Roma. Qui per vincere - mai preso un soldo» : Dopo le tante polemiche che hanno seguito l'addio di Daniele De Rossi alla Roma, il presidente giallorosso , James Pallotta, scrive una lettera ai tifosi pubblicata sul sito ufficiale del club....

Roma - bimbo di 12 mesi muore nel sonno in un asilo : forse un caso di 'morte in culla' : Una terribile tragedia si è verificata oggi in un asilo del quartiere Appio a Roma, dove un bambino di appena 12 mesi è deceduto all'improvviso nel sonno. Le cause della morte del piccolo sono ancora tutte da accertare, anche se molto probabilmente la morte sarebbe avvenuta per cause del tutto naturali: si tratterebbe infatti, secondo le prime indiscrezioni che giungono dalla Capitale, di una "morte in culla". Ad accorgersi del dramma e a dare ...

Il rinnovo di El Shaarawy ed il caso Petrachi : le ultime di mercato in casa Roma : Roma alle prese con due casi caldi, quello del rinnovo di El Shaarawy e l’approdo di Petrachi nel ruolo di ds La Roma deve concludere la stagione al meglio, con la conquista di un posto in Europa al termine di un’annata a dir poco travagliata. Intanto la società si sta muovendo su più fronti per puntellare l’assetto dirigenziale con Petrachi e rinnovare alcune pedine importanti come El Shaarawy. Partendo da ...

Roma - il caso De Rossi arriva anche a Montecitorio : i politici di fede giallorossa insorgono : Le personalità politiche di fede giallorossa hanno promosso un incontro per discutere sulla questione De Rossi, che domenica giocherà l’ultima partita con la maglia della Roma “Ora basta!!! Il Roma Club Palazzo Madama e il Roma club Montecitorio promuovono per oggi alle 17, presso la sala del Senato a Sant’Ivo alla Sapienza un incontro per confrontarsi con la situazione determinata dalla decisione della società di non ...