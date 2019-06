Il Napoli insieme ad altri club italiani si sono interessati al talento del Rennes | la

forzazzurri

(Di domenica 23 giugno 2019) Benjamin Bourigeaud sta infiammando il mercato italiano ed europeo. Il centrocampista in forza alè reduce da un’ottima stagione, in cui ha realizzato 9 gol e 10 assist tra campionato e coppe. Le sue prestazionisotto gli occhi di diversiimportanti. Secondo quanto riportato da ‘estadiodeportivo.com’, in Italia, siinformaticome, Milan, Roma e Atalanta mentre in Premier League sulle sue tracce ciil Manchester United e l’Arsenal.In corsa per il francese rimarrebbe anche il Siviglia in Spagna. Leggi anche : UFFICIALE – La SSCha deciso di non riscattarlo, non è più un giocatore azzurro Bari, i De Laurentiis pronti a grandi investimenti: il budget e un grande sponsor… Il Roma – Caso Albiol strane nuove dalla Spagna: se non trova acquirenti potrebbe ripensarci. Due spagnole interessate…” Allan su James Rodriguez ...

SoniaGrotto : RT @MarioZanardelli: @SoniaGrotto @onoreedignitase @claudio_erpiu Stai parlando del mitico Orlando? Un fenomeno. Chissà come è riuscito a c… - AndrewMari1988 : @stefanol2006 @ALESSIOCOGHE Sì ma alla fine della fiera, purtroppo per Roma e Napoli, i due club insieme hanno vint… - onoreedignitase : RT @MarioZanardelli: @SoniaGrotto @onoreedignitase @claudio_erpiu Stai parlando del mitico Orlando? Un fenomeno. Chissà come è riuscito a c… -