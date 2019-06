Il marito della donna uccisa da Marco Paolini | Non lo perdono

Il marito della donna uccisa da Marco Paolini : "Non perdoneremo chi ci ha tolto tutto" : “Mi sono sforzato di leggere l’intervista di Marco Paolini, ma da undici mesi a questa parte faccio fatica ad aprire i giornali perché mi vengono in mente le foto dell’incidente e penso a quanto ha sofferto Alessandra. La considero un’intervista riabilitativa, l’attore è lui, noi siamo solo vittime, mia moglie in primis”.A parlare è Massimo Meloggiaro, il marito di Alessandra Lighezzolo, ...

Omicidio Carini - è svolta : fermato l’ex marito della vittima - troppe incongruenze nel racconto : Secondo gli inquirenti il racconto dell'uomo non regge. La scena del delitto in negozio non corrisponderebbe a quanto descritto dal 41enne e dal figlio 14enne. Ci sarebbero gravi indizi di colpevolezza nei confronti del maggiore. L'uomo è stato arrestato e condotto in carcere con un provvedimento di fermo come indiziato di reato.

Omicidio Anna Maria Scavo : in carcere il marito della donna uccisa : Le indagini hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti del marito della donna. I carabinieri ritengono si tratta certamente di Omicidio. Settantadue ore per risolvere il giallo di Carini, grosso centro alle porte di Palermo. I Carabinieri hanno notificato questa mattina all'alba il fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Palermo, al marito Marco Ricci. L'uomo è ritenuto ...

Rissa alla festa di compleanno : marito scopre il tradimento della moglie con il consuocero : festa di compleanno con (brutta) sorpresa: il festeggiato scopre che la moglie lo tradisce con il consuocero e scoppia la Rissa al ristorante. I fatti risalgono a domenica scorsa, quando un...

Tori Spelling : il marito della star di Beverly Hills 90210 confessa di averla tradita : Tori Spelling dopo le polemiche con i troll sui social e le discussioni con gli showrunner dietro le quinte del sequel di Beverly Hills 90210, adesso la star è al centro del gossip perché il marito ha rivelato di averla tradita! Ecco tutti i particolari trapelati sul web riguardo alla probabile amante di Dean McDermott… Tori ... Leggi tuttoTori Spelling: il marito della star di Beverly Hills 90210 confessa di averla traditaL'articolo ...

Donna costretta per 18 anni a mangiare gli avanzi del marito e della suocera : Un trattamento degno di un animale. E' quello che è stata costretta a subire per almeno 18 anni una Donna di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, alla quale il più delle volte veniva imposto di mangiare solo gli avanzi dei pasti consumati dal marito e dalla suocera. Una vera e propria storia di abusi e degrado in cui la vittima veniva costantemente umiliata e mortificata e persino minacciata con un coltello e privata dei suoi documenti di ...

Milena Vukotic : “Vivo separata da mio marito” - la reazione della Balivo : Milena Vukotic, l’ex concorrente di Ballando con le stelle, annuncia un grande scoop a Vieni da me di Caterina Balivo Ha partecipato all’ultima edizione di Ballando con le stelle, ma la carriera di attrice di tv e teatro di Milena Vukotic è stata lunga e piena di successi. Nei lavori che l’hanno impegnata negli anni, […] L'articolo Milena Vukotic: “Vivo separata da mio marito”, la reazione della Balivo ...

Buon compleanno principe Filippo! I 98 anni del marito della Regina Elisabetta : la storia - i tradimenti e le gaffe : Pioggia di auguri via web da tutti i componenti della famiglia reale per il principe Filippo, consorte della Regina Elisabetta, che ieri ha compiuto 98 anni, avvicinandosi di un altro passo al secolo di vita. “Auguri a Sua Altezza Reale il Duca di Edimburgo per un felice 98esimo compleanno oggi!”, si legge sul profilo di Buckingham Palace. Mentre felicitazioni arrivano anche da Clarence House, residenza del principe Carlo, erede al ...

Latina - delitto di Cisterna : ha confessato il marito della 35enne : Questa mattina la cittadina di Cisterna di Latina è stata colpita da una bruttissima tragedia. Infatti un uomo di 35 anni ha ucciso la sua consorte al culmine di una furibonda lite avvenuta intorno alle 4:00 del mattino. La vittima, Elisa Ciotti, era coetanea del marito. Al momento non sono ancora chiari i motivi della violenta discussione, terminata poi in tragedia, ma secondo quanto riporta la stampa locale e da quanto si apprende dagli ...

Pina Turco - candidata ai Nastri d’Argento per Il vizio della speranza - ammette ai microfoni di Om : “La parte più difficile è stata lavorare con mio marito”. : Arriva la nomination ai Nastri d’Argento nella categoria Miglior attrice per Pina Turco, grazie al ruolo di protagonista nel film “Il vizio della speranza”. Non è la prima nomination per l’attrice, arrivata ad un passo dal David di Donatello, sempre nella categoria Miglior Attrice. E’ toccato in quel caso a Marina Confalone, ritirare il David nella categoria Miglior attrice non protagonista. Il Film fa incetta di nomination ...

"Leggo incredulo i dati - il passato ci ha travolto". La delusione del marito della Raggi per le Europee : I risultati delle Europee 2019 suscitano la delusione del M5s e le reazioni politiche, anche in casa della sindaca di Roma Virginia Raggi. “Il passato ci ha già travolto”, ha scritto su Facebook nella notte Andrea Severini - marito del primo cittadino pentastellato - alla luce dei risultati non soddisfacenti ottenuti dal Movimento 5 Stelle, che si è fermato al 17,1% delle preferenze.Severini ha così ...

Costantino Della Gherardesca cerca marito sul web... e ne fa un format per Instagram Tv : Costantino Della Gherardesca si è inventato un nuovo format, stavolta per Instagram Tv. Da qualche settimana, infatti, il conduttore televisivo ha lanciato un casting per trovare marito. "Sto cercando (realmente, non è solo un gioco) marito in rete. Un gruppo di amici ha lanciato l’appello unmaritopercosta@gmail.com che si sta allargando spiritosamente con altri testimonial", ha dichiarato a Repubblica. Da Barbara d'Urso a Monica Cirinnà, ...

Dramma a Silea - uccide il marito della figlia a fucilate dopo una lite e si barrica in casa : Omicidio a Silea, in provincia di Treviso: un uomo di 90 anni ha ucciso a fucilate il genero 60enne davanti agli occhi della figlia e della nipote, poi si è barricato in casa. Alla base del delitto ci sarebbe stata una lite tra i due, ma accertamenti sono in corso per stabilire dinamica e movente della tragedia.Continua a leggere