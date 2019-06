Il Giro di Slovenia parla italiano | Nizzolo si aggiudica l’ultima tappa | Diego Ulissi fa

Giro di Slovenia 2019 : Giacomo Nizzolo vince in volata l’ultima tappa - Diego Ulissi conquista la generale : Italiani grandi protagonisti al Giro di Slovenia 2019 . Anche nel l’ultima tappa è un corridore del Bel Paese ad alzare le braccia al cielo, ovvero Giacomo Nizzolo che si impone allo sprint sul traguardo di Novo Mesto. Il corridore della Dimension Data centra il secondo successo stagionale, dopo quello al Tour of Oman di febbraio, grazie ad una gestione perfetta del finale, che gli ha permesso di vince re nettamente. Nizzolo si è lanciato lungo ...

Giro di Slovenia 2019 - Giovanni Visconti vince la quarta tappa : “La dedico a Massimo - mi ha guidato da lassù”. Ulissi in testa alla generale : Grandissima Italia nella quarta tappa del Giro di Slovenia, 154 km particolarmente impegnativi da Nova Gorica ad Ajdovscina. Giovanni Visconti ha vinto la frazione in volata battendo Diego Ulissi, lo sloveno Tadej Pogacar e il russo Aleksandr Vlasov: i quattro corridori avevano attaccato sulla lunga salita del Predmeja e avevano scollinato insieme, trovando poi l’accordo per giungere fino al traguardo. Il siciliano si è imposto nettamente ...