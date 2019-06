Il figlio di Reyes giocherà nelle giovanili del Real Madrid

calcioweb.eu

(Di domenica 23 giugno 2019) Il mondo del calcio è ancora sotto shock per la morte di, nel frattempo Josè Antoniojr.,11ennenella prossima stagione neldel, è dunque pronti per il grande salto come conferma il diretto interessato attraverso un messaggio su Instagram. “Sono molto contento e orgoglioso di iniziare questa nuova tappa nel– ha scritto – Voglio ringraziare tutti per l’appoggio e la fiducia nei miei confronti, specialmente la mia famiglia. Continuero’ a impegnarmi e ad apprendere con umilta'”. Tra i commenti al post, c’e’ anche quello di Cesc Fabregas, ex compagno e amico del padre: “Studia, ascolta, lotta e soprattutto non smettere mai di crederci. L’umilta’ come sempre, prima di tutto! Un sacco di fortuna, crack”.L'articolo Ildi...

DiMarzio : #RealMadrid, il figlio di Josè Antonio Reyes giocherà nelle giovanili del club - CalcioWeb : Il figlio di #Reyes giocherà nelle giovanili del #RealMadrid - ansacalciosport : Figlio Reyes giocherà in giovanili Real. Un mese fa la morte del padre in un incidente 'Grazie a tutti' | #ANSA -