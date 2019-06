Il director di Bond 25 sta rallentando le riprese per giocare a Red Dead Redemption 2?

eurogamer

(Di domenica 23 giugno 2019) Ildi25, il nome provvisorio del nuovo film di 007, insiste che lenon stanno andando a rilento a causa della sua passione per i videogiochi e in particolare per Red2.Come riporta Eurogamer.net, questa settimana i tabloid hanno accusato Cary Joji Fukunaga di aver rallentato i lavori, lasciando in attesa le crew per ore e ore, peral celebre titolo di Rockstar.In risposta, Fukunaga ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram dove ha smentito categoricamente queste indiscrezioni.Leggi altro...

