I Mondiali femminili stanno facendo ottimi ascolti ovunque

Diretta Germania Nigeria/ Streaming video tv : percorso africano - Mondiali femminili : Diretta Germania Nigeria Streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, ottavi Mondiali di calcio femminile 2019.

Calcio - Mondiali femminili 2019 : è il momento degli ottavi di finale. Si comincia con Germania-Nigeria - Norvegia-Australia : Il tempo dei calcoli è ufficialmente finito ai Mondiali Femminili di Calcio 2019. Da oggi inizia infatti la fase ad eliminazione diretta, che si apre con gli ottavi di finale: in campo scenderanno Germania-Nigeria (h 17.30) e Norvegia-Australia (h 21.00). Nel match che si disputerà allo Stade des Alpes di Grenoble, i favori del pronostico saranno tutti per le teutoniche che arrivano a questa partita avendo compiuto percorso netto: 3 vittorie su ...

Ottavi di finale Mondiali femminili 2019 : calendario e date. Gli orari tv : Ottavi di finale mondiali femminili 2019: calendario e date. Gli orari tv Un enorme successo. Questo è stato fino a qui il Mondiale femminile di calcio in corso di svolgimento in Francia, che ha terminato la prima fase – quella a gironi – e si appresta ora ad affrontare i turni ad eliminazione diretta. In mezzo anche la nostra Italia, reduce da un’ottima prima parte di Mondiale che ha visto le ragazze azzurre allenate dalla ...

Mondiali femminili - Italia-Cina ancora in diretta su Raiuno : dove vedere Italia-Cina femminile Tv streaming. L’avventura della nostra Nazionale ai Mondiali attualmente in corso in Francia sta proseguendo brillantemente. Nonostante la sconfitta contro il Brasile nell’ultima giornata della fase a gironi, infatti, le azzurre sono riuscite a qualificarsi da prime in classifica e proprio ieri hanno conosciuto l’avversario che dovranno affrontare agli ottavi. A […] L'articolo Mondiali ...

Mondiali femminili - la sfida Italia- Cina : Passare il primo turno era l’obiettivo primario dell’Italia femminile ai Campionati Mondiali femminili in corso in Francia ma ora le ragazze Mondiali vogliono di più. Dopo aver messo in fila Australia e Brasile, vincendo il proprio raggruppamento per la prima volta nella storia, l’Italia di Milena Bertolini si appresta a sfidare la Cina negli ottavi di finale: martedì alle ore 18 a Montpellier in palio c’è l’accesso tra le prime otto del mondo. ...

Ottavi di finale dei Mondiali femminili : Italia Cina : Agli Ottavi di finale dei mondiali femminili “Francia 2019” le azzurre della Bertolini si scontreranno con la Cina.L’Italia contro la Cina. Questo é l’esito dei gironi. Questa sarà la sfida delle azzurre negli Ottavi di finale dei mondiali femminili.Il teatro dove andrà in scena lo spettacolo sarà lo stadio La Mosson, di Montpellier.Non é andata male, ma poteva andare meglio. La Nigeria sarebbe stato un avversario più ...

Italia - chi è l'avversario agli ottavi?/ Mondiali femminili : il 25 giugno c'è la Cina : Mondiali femminili, chi è l'avversario dell'Italia agli ottavi? Cina la rivale più probabile, questa sera arriverà l'ufficialità. Le ultime notizie

L’Italia giocherà contro la Cina negli ottavi di finale dei Mondiali femminili : Le ultime partite della fase a gironi dei Mondiali di calcio femminili hanno stabilito l’avversaria dell’Italia agli ottavi di finale: sarà la Cina, nazionale qualificata alla fase ad eliminazione diretta del torneo come una delle quattro migliori terze classificate. Nel

Svezia-Stati Uniti Mondiali femminili : formazioni - quote e pronostico : Svezia-Stati Uniti mondiali femminili: formazioni, quote e pronostico Il mondiale femminile per le città della Francia – paese ospitante – continua a far appassionare tutto il mondo del calcio e non solo. In Italia, le ragazze della CT Bertolini hanno tenuto con il fiato sospeso ben 7,3 milioni di spettatori per la partita di Martedì sera contro il Brasile. Il torneo sta quasi per arrivare al giro di boa, con i vari gruppi che ...

Camerun-Nuova Zelanda Mondiali femminili : formazioni - quote e pronostico : Camerun-Nuova Zelanda mondiali femminili: formazioni, quote e pronostico Giovedì 20 Giugno 2019 alle ore 18:00 si giocherà Camerun-Nuova Zelanda, l’ultima partita del girone E del mondiale femminile. Camerun-Nuova Zelanda: Vincere per continuare a sperare Olanda 6, Canada 6, Camerun 0, Nuova Zelanda 0: ecco cosa recita la classifica del girone E del mondiale femminile. La qualificazione diretta è già archiviata, matematicamente ...

Paesi Bassi-Canada Mondiali femminili : formazioni - quote e pronostico : Paesi Bassi-Canada mondiali femminili: formazioni, quote e pronostico Si giocherà il 20 giugno alle ore 18:00 il match valido per la 3a giornata del Mondiale Femminile del gruppo E tra Olanda e Canada. La gara si giocherà allo Stade Auguste-Delaune di Reims, in Francia. Paesi Bassi-Canada: corsa al primo posto nel girone Sia le olandesi che le canadesi hanno 6 punti in classifica, con le europee posizionate al comando della classifica ...

Mondiali femminili - indennizzi : alla Juve quasi 41 mila euro : Mondiali femminili indennizzi Fifa – Come accade per i Mondiali di calcio maschili, anche per quelli femminili la Fifa ha deciso di corrispondere degli indennizzi ai club che “prestano” le proprie calciatrici alla manifestazione. Per l’edizione del 2019 – scrive “Marca” –, il massimo organismo calcistico mondiale paga quasi 3 milioni di euro a 198 […] L'articolo Mondiali femminili, indennizzi: alla Juve quasi 41 mila euro è stato ...

Mondiali femminili - le classifiche dei gironi : La prima fase del torneo finisce questa sera con le ultime quattro partite dei gironi: quattordici nazionali sono già qualificate agli ottavi, ne mancano due