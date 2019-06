Hockey prato femminile | Series Finals 2019 | azzurre ai quarti con la Bielorussia | vincere

Hockey prato femminile - Series Finals 2019 : Italia straripante! Galles battuto - si vola ai quarti : Un vero e proprio dominio. La risposta giusta che ci voleva dopo la brutta battuta d’arresto con il Sudafrica. La Nazionale femminile di Hockey su prato si esalta nell’ultima giornata della fase a gironi delle Series Finals 2019 di Valencia e batte per 4-1 il Galles. Agguantato dunque ufficialmente il secondo posto nel raggruppamento (Italia al momento prima, ma il Sudafrica batterà con certezza la Thailandia): saranno quarti di ...

Italia-Galles Hockey prato femminile - Series Finals 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Già un momento importante per la Nazionale femminile di hockey su prato, nelle Series Finals in programma in quel di Valencia (Spagna). Le azzurre sfidano il Galles nell’ultimo incontro del raggruppamento e l’obiettivo è assolutamente quello di vincere per evitare di affrontare le padrone di casa iberiche nei quarti di finale, dopo la sconfitta arrivata due giorni fa con il Sudafrica. Le porte della semifinale diretta sono infatti ...

Hockey prato femminile - Series Finals 2019 : battuta d’arresto per l’Italia - il Sudafrica vince 2-1 : Una brutta battuta d’arresto, in un match davvero equilibrato. Nel secondo incontro delle Series Finals di Valencia per quanto riguarda il Girone B, la Nazionale femminile di Hockey su prato esce sconfitta per 2-1 con il Sudafrica e, quasi sicuramente sarà costretta ai quarti di finale per proseguire il proprio percorso. Le africane infatti ora sono leader del raggruppamento ed affronteranno la Thailandia nell’ultima sfida, mentre le ...

Italia-Sud Africa Hockey prato femminile - Series Finals 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Il primo scoglio ieri è stato superato, senza alcuna insidia: la Nazionale italiana di hockey su prato è partita fortissimo nelle Finals Series di Valencia, battendo per 7-0 la Thailandia con una gran prova di forza. Ora però arriva un avversario durissimo sulla carta: il SudAfrica. La compagine numero 15 del ranking mondiale, seconda favorita in terra spagnola dopo le padrone di casa iberiche. Un pareggio per loro, per 2-2, all’esordio ...

Hockey prato - Finals Series 2019 : a Valencia partono fortissimo le azzurre! Nettissimo 7-0 alla Thailandia : Non era sulla carta un avversario pericoloso, ma l’esordio è sempre da prendere con le pinze. La Nazionale femminile di Hockey su prato parte fortissimo nelle Finals Series di Valencia imponendosi per 7-0 nel primo incontro del Girone B con la Thailandia. Netta la differenza vista in campo, lo era anche alla vigilia andando a guardare i pronostici e le statistiche: le azzurre, numero 17 del ranking mondiale, affrontavano le asiatiche, ...

Italia-Thailandia Hockey prato femminile - Series Finals 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : È il giorno dell’esordio. La Nazionale femminile di hockey su prato scende finalmente in campo in quel di Valencia, dove scattano oggi le Series Finals, appuntamento fondamentale per continuare a sognare le Olimpiadi di Tokyo 2020. Le azzurre dovranno assolutamente partire bene: la squadra guidata da Roberto Carta non potrà permettersi errori in questo cammino per provare a puntare all’obiettivo di questo quadriennio: il pass a ...

Hockey prato femminile - Series Finals 2019 : Italia a caccia della finale! In palio gli spareggi per Tokyo 2020 : la formula completa : Appuntamento fondamentale per il quadriennio azzurro. La Nazionale Italiana di Hockey su prato al femminile è volata in Spagna, a Valencia, dove si disputeranno dal 19 al 27 giugno le Finals delle Hockey Series. La formula ed il regolamento delle Finals Series 2019 Torneo classico, con due gironi all’Italiana: azzurre che sono nella Pool B con Thailandia (numero 28 al mondo del ranking mondiale), Sudafrica (n. 15) e Galles (n. 27). Nella ...

Hockey prato femminile - Series Finals 2019 : il calendario delle partite dell’Italia. Programma - orari - tv e streaming : Arriva il momento del debutto della azzurre. Scattano domani, in quel di Valencia (Spagna), le Finals Series per l’Hockey su prato. Presente, ovviamente, anche la Nazionale italiana guidata da Roberto Carta che va a caccia della finale per andarsi a giocare lo spareggio in chiave olimpica. Fondamentale superare al meglio il girone (le azzurre si trovano nella Pool B). Andiamo a scoprire il Programma e il calendario degli incontri delle ...

Hockey prato femminile - Series Finals 2019 : le convocate dell’Italia. Una rosa “straniera” : quasi tutte le azzurre militano all’estero : È l’appuntamento più importante di questa stagione. Non si può assolutamente sbagliare per non compromettere l’intero quadriennio: l’obiettivo infatti dichiarato è quello di puntare ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, l’opportunità a Cinque Cerchi è sfuggita più volte per pochissimo nell’ultimo decennio, ora si vuole concretizzare. La Nazionale femminile di Hockey su prato è in Spagna, a Valencia, per disputare le ...

Hockey prato - Series Finals 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Tutto pronto per l’appuntamento più importante della stagione per la Nazionale femminile di Hockey su prato: a Valencia vanno in scena le Series Finals 2019, in palio ci sono i pass per andare a giocare gli spareggi per Tokyo 2020. La squadra guidata da Roberto Carta si presenta prontissima alla manifestazione e non vuole assolutamente fallire. Andiamo a scoprire il programma e gli orari della competizione: diretta streaming sui canali ...

Hockey prato - Serie A1 : HC Bra campione d’Italia al photofinish! L’Amsicora si arrende : La partita decisiva era quella odierna, ma la svolta c’è stata qualche settimana fa. Quel match incredibile all’Augusto Lorenzoni, con i sardi più volte in vantaggio e sempre ripresi fino al 4-4 conclusivo aveva messo una pietra sopra a questo campionato. Al termine di un duello davvero spettacolare ed emozionante la spunta nuovamente l’HC Bra: i piemontesi si confermano campioni d’Italia nel campionato di Serie A1 di ...

Hockey prato - Challenge I e II 2019 : Italia devastante! Amsicora - Lorenzoni e Bra sanno solo vincere! : Un cammino davvero impressionante, una conferma, dopo le grandissime performance arrivate con le Nazionali. L’Hockey su prato Italiano sta, piano piano, crescendo. In questi giorni sono arrivate prestazioni disarmanti da parte delle squadre tricolori presenti nelle manifestazioni continentali: Challenge I al maschile e Challenge II al femminile. 15 vittorie su 16 partite (l’unica sconfitta è arrivata in un derby del Bel Paese). Tra ...

Hockey prato - Finali Hockey Series 2019 : le convocate dell’Italia - torneo decisivo per le Olimpiadi 2020 : Roberto Carta, CT della Nazionale Italiana di Hockey prato femminile, ha diramato le convocazioni per le Finali delle Hockey Series che andranno in scena a Valencia (Spagna) dal 19 al 27 giugno. La nostra Nazionale cercherà di essere protagonista in terra iberica, le 18 azzurre esordiranno mercoledì 19 giugno contro la Thailandia, il giorno successivo incroceranno il Sudafrica e poi il 22 giugno sfideranno il Galles. Successivamente la fase a ...

Hockey prato : week-end di Coppe Europee per uomini e donne - impegnate Amsicora - Bra e Lorenzoni : Va a concludersi la stagione per quanto riguarda i club per l’Hockey su prato italiano. week-end di Coppe Europee per le migliori compagini del panorama tricolore sia al maschile che al femminile. Gli uomini saranno impegnati nel Challenge I di scena in Polonia, a Siemianowice Slaskie. Presenti ovviamente il Bra (campione d’Italia) e Amsicora (vincitrice della coppa Italia): i piemontesi affronteranno nel gruppo B Slagelse HC (Danimarca), ...