Hamilton fa suo anche il Gp di Francia | doppietta Mercedes al Paul Ricard | ma gli

(Di domenica 23 giugno 2019)a Le Castellet: Leclerc super sul finale al Gp di, a Vettel il punto per il giro veloce Ancora una volta è laa dominare: ottavo successo consecutivo per il team di Brackley, che trionfaoggi al. Le Frecce Argento tornano a regalare una specialealla loro squadra, grazie alla vittoria di oggi di Lewis, seguito dal compagno di squadra Valtteri Bottas. Ha tagliato il traguardo al terzo posto invece un buon Leclerc, che sul finale ha regalato spettacolo, avvicinandosi al finlandese dellasempre più. Invariate le prime quattro posizioni, con Verstappen quarto, così come in qualifica, mentre Sebastian Vettel è riuscito a chiudere la sua gara con un quinto posto, che in qualche modo mette una pezza alla delusione di ieri, riuscendo a superare le McLaren di Norris e Sainz. Una gara senza storia, con ...

