Guida Harry Potter Wizards Unite | come ottenere Energia Magica velocemente

(Di domenica 23 giugno 2019) Dopo il fenomeno Pokémon GO, Niantic Labs ci riprova con. Gli autori del videogame in realtà aumentata con protagonisti i mostriciattoli tascabili di casa Nintendo, abbracciano infatti una nuova prestigiosa licenza, portando nella vita reale tutto il fascino e le magie della saga letteraria - e cinematografica - nata dalla penna della scrittrice britannica J.K. Rowling. In, scegliendo una delle tre Professioni disponibili - vale a dire Auror, Magizoologo e Professore - potremo vivere in prima persona a portata di smartphone le incredibili avventure tra fantasy e realtà del franchise, anche unendoci ai nostri amici online. Ogni volta che andremo ad eseguire un incantesimo, però, consumeremo una certa quantità di. Ecco perché, dopo la primaorientata proprio alle Professioni, oggi vado a spigarvi in una ...

