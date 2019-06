GUERRA USA-IRAN Luttwak | i pasdaran alzano la voce ma Trump non li attaccherà

LETTURE/ Chi ha cominciato la GUERRA civile che parte dagli Usa e arriva all'Italia? : 'Ogni guerra è una guerra civile' aveva scritto Pavese nel '47. Aveva ragione: oggi se ne combatte un'altra, più nascosta e più subdola. PAOLO VALESIO

La GUERRA che Usa e Iran non vogliono - ma che rischiano di dover combattere : Gli Stati Uniti e l’Iran sembrano a un passo dalla guerra nel Golfo Persico, in un crescendo di tensioni che lascia poco spazio all’ottimismo e allarma i mercati.Il 12 maggio scorso alcune petroliere sono state attaccate al largo dell’emirato di Fujaira, determinando danni contenuti sebbene destando preoccupazioni tanto sul piano locale quanto su quello globale e del mercato petrolifero. Quasi contemporaneamente, in Yemen, i ...

Usa-Iran - a dieci minuti dalla GUERRA. Camporini : "Pericolosissimo sottovalutare la capacità militare di Teheran" : Grande è la confusione sotto il cielo di Washington, ma la situazione è tutt’altro che eccellente. I falchi che chiedono una reazione esemplare, il presidente che prima dà luce verde e poi ci ripensa, salvo poi fare una mezza marcia indietro sul ripensamento. Infine, la richiesta di una riunione a porte chiuse del Consiglio di Sicurezza Onu sull’Iran per lunedì. Lo fanno sapere fonti diplomatiche del ...

Una telefonata ha fermato la GUERRA tra Usa e Iran (ma per 72 ore è ancora possibile) : Ora le forze statunitensi in Medio Oriente sono state messe in stand by per le prossime 72 ore: l'attacco di ritorsione dopo...

Usa-Iran - GUERRA sfiorata/ Teheran "Drone abbattuto nel nostro spazio aereo" : Usa, Iran, conflitto sfiorato nella notte: Trump prima dà l'ok poi lo annulla. Teheran: "Il drone è stato abbattuto perché nel nostro spazio aereo"

In Ruanda lo stupro è stato usato come arma di GUERRA : Nel genocidio del 1994 sono morti tre quarti della popolazione tutsi. Ma è avvenuto anche un altro crimine. Dall’archivio di Internazionale. Leggi

Adidas e la "GUERRA" delle tre strisce : perché potranno essere usate da altri : Una ditta belga le ha utilizzate per una sua linea di scarpe sportive. Per i giudici di Lussemburgo, l'elemento grafico non...

GUERRA NEL GOLFO/ Drone Usa abbattuto dall'Iran - tre Stati manovrano Trump : Gli Usa ieri hanno ammessa l'abbattimento di un Drone da parte di un missile iraniano. Trump sembra obbedire a Arabia, Israele ed Emirati

Vladimir Putin sulle tensioni Usa-Iran : "La GUERRA tra i due paesi sarebbe una catastrofe" : La tensione fra Usa e Iran cresce. E su queste crescenti tensioni, con toni drastici, si esprime Vladimir Putin: "Un'eventuale guerra fra i due paesi sarebbe una catastrofe". Parola dello 'zar', in diretta in tv. E ancora: "In quel caso sarebbe difficile calcolare le conseguenze dell'uso della forza

Terza GUERRA mondiale/ Russia - Putin 'Attacco Usa a rete elettrica : dobbiamo reagire' : Terza guerra mondiale, tensione tra Russia e Usa: Vladimir Putin ha parlato di attacchi statunitensi alla rete elettrica di Mosca.

GUERRA NEL GOLFO/ Usa vs. Iran - l'aumento del prezzo del petrolio conviene a Putin : Aumenta l'escalation nel GOLFO tra Usa e Iran, ma difficilemtne si arriverà a una GUERRA, ecco cosa sta succedendo in queste ore

Venti di GUERRA tra Iran e USA : l'Europa può porre un freno a Trump : Continua la tensione tra Stati Uniti e Iran, le accuse di Donald Trump all'amministrazione Iraniana guidata da Hassan Rouhani non si placano e rischiano di provocare un conflitto armato. L'Iran cerca di interloquire con l'Europa e non cedere alle continue provocazioni dell'amministrazione guidata dal presidente del Stati Uniti. Politiche destabilizzanti l'Iran viene presa di mira e accusata ripetutamente di aver attaccato alcune petroliere allo ...

Hormuz - venti di GUERRA Usa-Iran sulle rotte del petrolio : I servizi di intelligence di tutto il mondo non sono ancora riusciti a determinare chi è stato il responsabile degli ultimi attacchi alle petroliere che attraversano lo Stretto. Mentre l’escalation tra Washington e Teheran si fa sempre più pericolosa...

TERZA GUERRA MONDIALE/ Attacco a petroliere - l'Arabia vuole lo scontro tra Usa e Iran : Glu Usa e i sauditi accusano l'Iran per gli attacchi alle petroliere, ma molti paesi potrebbero essere gli autori, ecco cosa ci ha detto