Grande Fratello 16 | Michael Terlizzi gay? Parla la madre | Non gli importa quello

Grande Fratello 2019 - Martina Nasoni e Daniele Dal Moro sempre insieme. E lei spiega : «Ecco cosa farò dei 100mila euro vinti» : Martina Nasoni ha vinto il Grande Fratello 16 e anche l'attenzione di Daniele Dal Moro. I due sono sempre insieme e documentano le loro giornate sui social. In molti si chiedono cosa farà...

“Nella Casa del Grande Fratello? Abbiamo fatto sesso - almeno sette volte - in mezzo agli altri” : Morivate dalla voglia di saperlo, eh? Ed è eccovi accontentati: nella Casa del Grande Fratello è possibile fare sesso a piacimento. almeno stando alle dichiarazioni di Gennaro Lillo su Radio Italia Anni 60 riguardo al momento in cui lui e la neo fidanzata Francesca De André sarebbero stati insieme: “Appena usciti dalla Casa, subito. Anche se non era la prima, che te lo devo dire io? Era penso la settima! Barbara D’Urso ha mandato in onda ...

Grande Fratello 16 - Kikò Nalli : "Guai a chi mi tocca Tina!" : Intervistato da Giada Di Miceli su Radio Radio, Kikò Nalli, reduce dalla sedicesima edizione del Grande Fratello condotto da Barbara d'Urso, ha aggiornato i fan sul suo rapporto con Ambra Lombardo, conosciuta nella casa: "Bellissima storia, sentita, pulita, vera, viscerale almeno per quanto riguardo me e Ambra. Io nelle ultime pagine che ho scritto nel mio diario prima di entrare al Grande Fratello dicevo che era un mio desiderio, un mio ...

Mutuo e beneficenza! Ecco come Martina Nasoni spenderà i soldi vinti al Grande Fratello : Il Grande Fratello 16 è finito da un paio di settimane e la vincitrice, Martina Nasoni, sta facendo parlare di sé per Daniele Dal Moro, il ragazzo conosciuto nella Casa. Dopo il reality, infatti, la storia tra i due sembra essere decollata: i due passano tanto tempo insieme e sono praticamente inseparabili, ma per il momento non sbilanciarsi troppo con fan e curiosi. Daniele ha infatti fatto sapere che non ha intenzione di avere una “storia ...

Grande Fratello Vip : tra gli aspiranti inquilini anche Lorenzo Riccardi (RUMORS) : Il Grande Fratello Vip, seguitissimo reality di Canale 5, sta già per giungere alla quarta edizione. La trasmissione infatti dovrebbe tornare a novembre, e Mediaset ha già ufficializzato il passaggio di consegne da Ilary Blasi ad Alfonso Signorini. Sarà il direttore di "Chi", dunque, a condurre la trasmissione. Intanto la produzione è al lavoro per selezionare il cast di concorrenti del GF Vip 4, e in queste ultime ore si sta facendo un gran ...

Martina Nasoni : ecco cosa comprerà con i soldi vinti al Grande Fratello : Quanti soldi ha vinto Martina Nasoni al Grande Fratello e come li spenderà Martina Nasoni si è aggiudicata un bel gruzzoletto grazie alla vittoria al Grande Fratello 16. La Ragazza con il cuore di latta si è portata a casa un montepremi di 100 mila euro. Parecchi soldi che Martina userà per se stessa ma […] L'articolo Martina Nasoni: ecco cosa comprerà con i soldi vinti al Grande Fratello proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello - Serena Rutelli : "Non incontro i miei fratelli" - la scelta della figlia di Barbara Palombelli : "Io e mia sorella Monica viviamo e lavoriamo insieme.Gli altri miei fratelli, quelli che si sono fatti vivi tramite il Grande fratello, non riesco per ora a farli entrare nella mia vita. Ci vorrà molto tempo". Ha cambiato idea dunque Serena Rutelli. Dopo aver detto di voler incontrare i suoi fratell

Grande Fratello Vip 2019 : tra i concorrenti si ipotizzano Tina Cipollari e Cicciolina : Da circa due settimane è terminata la sedicesima edizione del Grande Fratello nella sua versione "nip" e ora, contrariamente a quanto si pensava, Mediaset si sta già preparando ad una nuova edizione del format, ma nella versione Vip. Nonostante gli ascolti poco soddisfacenti della precedente edizione, Canale 5 non si arrende e dalle voci che già circolano sulla prossima veste del Grande Fratello Vip, una veste leggermente nuova, pare proprio che ...

Grande Fratello : Francesca De Andrè in vacanza senza Gennaro Lillio : Francesca De Andrè in Florida pensa a Gennaro Lillio: “Mi manchi” Francesca De Andrè è volata in Florida in queste ore, precisamente a Miami. L’ex gieffina si è concessa una vacanza dopo le altalene emotive del Grande Fratello, ma senza Gennaro Lillio. Come si evince da Instagram infatti il modello ha trascorso qualche giorno a Napoli con la famiglia, pronto a ripartire per lavoro, mentre Francesca De Andrè è volata ...

Grande Fratello 16 - Gennaro Lillio : "Lory Del Santo? Risale a 8 anni fa" : Intervistato dall'emittente Radio Italia anni '60, Gennaro Lillio, concorrente della sedicesima edizione del Grande Fratello, ha parlato della sua esperienza all'interno del reality show condotto da Barbara d'Urso che ha incoronato come vincitrice Martina Nasoni.Il giovane non era nuovissimo al mondo dello showbiz, avendo avuto una breve storia con Lory Del Santo: "Lory Del Santo Risale a otto anni fa, avevo vent’anni. La conoscenza è stata ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè e Gennaro Lillio - lui confessa : "La D’Urso non ha mandato in onda il peggio" : La rivelazione hot dell'ex gieffino sulla nipote di Faber. Barbara D’Urso ha mandato in onda le immagini che si potevano vedere. C’era di peggio che però non hanno mandato

Grande Fratello Vip : Lorenzo Riccardi potrebbe entrare nel cast del reality : La nuova edizione del Grande Fratello Vip, in partenza a fine novembre su Canale 5, sta lentamente prendendo forma. Se negli scorsi giorni l'attenzione dei media si è focalizzata sul nuovo presentatore, Alfonso Signorini, adesso la curiosità dei principali giornali di gossip ed intrattenimento si è riversata sul cast che potrebbe varcare la fatidica "porta rossa". Sebbene, al momento, non vi sia alcuna certezza, il settimanale "Oggi" ha lanciato ...

Grande Fratello 2019 - Lory del Santo avverte Francesca De André : «Gennaro Lillo - relazione difficile...» : ?Gennaro sa usare bene le parole, ma la verità potrebbe essere un?altra?, a parlare Lory Del Santo, che in passato ha avuto una relazione con l?ex recluso nella casa...

Grande Fratello - Serena Rutelli su Barbara Palombelli : "Quando ho iniziato a chiamarla mamma" : "Volevo mettermi alla prova e restare sola con me stessa. Per questo ho fatto il Grande Fratello. Ed è stato terapeutico. Sono stata in cura da una psicologa, sempre la stessa, da quando avevo 10 anni. Ma dopo l’esperienza nella Casa mi sono sentita più forte. E non sono più tornata in analisi". Cos