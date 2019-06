Gp Francia | Hamilton-Bottas | dominio assoluto Mercedes | Leclerc 3° | Vettel 5°

Formula 1 : Hamilton trionfa in Francia : 16.46 Solito dominio della Mercedes che centra l'ennesima doppietta nel Gp Francia Trionfo di Lewis Hamilton che precede Vallteri Bottas e allunga così nel Mondiale (+36 sul compagno di squadra).Sul terzo gradino del podio la Ferrari di Leclerc.Vettel chiude quinto,preceduto da Verstappen.Completano top ten Sainz, Ricciardo,Raikkonen,Hulkenberg e Norris Hamilton,scattato in pole,prende subito il largo davanti a Bottas e Leclerc.Il britannico,a ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Francia 2019 : risultato e classifica gara. Hamilton domina - doppietta Mercedes. Leclerc 3° : Lewis Hamilton ha vinto il GP di Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes si è imposto con estrema facilità al circuito Paul Ricard di Le Castellet, il britannico è scattato dalla pole position e non ha avuto alcun problema a tagliare il traguardo in prima posizione precedendo il compagno di squadra Valtteri Bottas. Ennesima doppietta stagionale per le Frecce d’Argento che si sono confermate imbattibili anche in ...

VIDEO Lewis Hamilton - pole position GP Francia F1 : riviviamo il giro veloce on-board : Lewis Hamilton ha conquistato la pole position nel GP di Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il britannico si è reso protagonista di un giro vertiginoso durante le qualifiche sul tracciato Paul Ricard di Le Castellet e ha messo in fila tutti gli avversaria, ennesima prestazione vertiginosa del pilota della Mercedes che è risultato impeccabile nel time attack e oggi andrà a caccia della vittoria. Di seguito il VIDEO dell’on-board ...

VIDEO Valtteri Bottas F1 - GP Francia 2019 : “Hamilton mostruoso - ho faticato col vento” : Valtteri Bottas non è riuscito a contrastare Lewis Hamilton nelle qualifiche del GP Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il finlandese scatterà dalla seconda posizione ma cercherà di sfidare Hamilton e ha raccontato la sua sessione: “Hamilton ha fatto un giro perfetto alla fine ma siamo stati vicini per tutto il weekend. C’è stato il vento che è cambiato e non l’ho interpretato bene, devo lavorare meglio sotto questo ...

VIDEO Highlights qualifiche GP Francia F1 : Hamilton in pole position - problemi al cambio per Vettel : E sono 86 in carriera. Numeri straordinari quelli di Lewis Hamilton che si porta a casa la terza pole stagionale, dando seguito alla sua storia con il giro secco che dura già da un po’. Il finlandese Valtteri Bottas e il monegasco Charles Leclerc devono accontentarsi del secondo e del terzo tempo. Quando c’è da tirar fuori qualcosa di magico Lewis risponde presente e a Le Castellet (Francia), sede dell’ottavo round del Mondiale ...

VIDEO Charles Leclerc F1 - GP Francia 2019 : “Ci riavvicineremo a Mercedes - spero di lottare con Hamilton” : Charles Leclerc si è dovuto accontentare del terzo posto nelle qualifiche del GP Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari si è reso protagonista di un buon giro a Le Castellet ma si è dovuto inchinare al cospetto delle inarrivabili Mercedes, il monegasco cercherà comunque un sorpasso all’inizio della gara per provare a lottare per un risultato di lusso come ha ribadito al termine delle qualifiche: “Sono ...

VIDEO Lewis Hamilton F1 - GP Francia : “Contento della pole position - sfruttata la Mercedes. E il vento…” : Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del GP Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il britannico ha espresso tutta la sua gioia al termine delle qualifiche andate in scena oggi a Le Castellet: “Non è una pista semplice, ci sono delle vie di fughe ed è una pista tecnica. Siamo stati veloci in tutto il weekend, sono contento perché ho tirato fuori tutto il potenziale della macchina. C’è stato del vento, alcune folate ...

Francia : pole di Hamilton - poi Bottas e Leclerc. Super McLaren! Vettel 7° : L’aggettivo “sensazionale” basta per definire il giro con cui Lewis Hamilton ha conquistato la pole per il GP di Francia? Crediamo di sì. 1.28.319 il tempo finale dell’inglese, che ha chiuso davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas e alla Ferrari di Charles Leclerc. Qualifiche in cui la Mercedes ha fatto il bello e il […] L'articolo Francia: pole di Hamilton, poi Bottas e Leclerc. Super McLaren! Vettel 7° ...