Gp di Francia | vince Lewis Hemilton | al secondo posto Valtteri Bottas | segue la Ferrari

F.1 - GP di Francia - Doppietta Mercedes - Hamilton vince dominando : Lewis Hamilton ha dominato il Gran Premio di Francia, ottava prova del Mondiale di Formula 1 2019. Il pilota della Mercedes - partito dalla pole position - ha mantenuto la leadership sin dalla partenza e fino alla bandiera a scacchi. A mettere la ciliegina sulla torta per la Mercedes è Valtteri Bottas, secondo al traguardo a sugellare l'ennesima Doppietta per le Frecce d'Argento. Sale sul podio la Ferrari, con Charles Leclerc, mentre Sebastian ...

Formula 2 - Antoine Hubert vince Gara-2 del Gp di Francia : Mick Schumacher costretto al ritiro : Il pilota francese si impone davanti a Correa e Zhou, bissando la vittoria ottenuta a Monaco. Dodicesimo Ghiotto, ritirato invece Mick Schumacher Pole e vittoria per Antoine Hubert nella Gara-2 del Gp di Francia di Formula 2. Il pilota francese si impone davanti al pubblico di casa, bissando così il successo ottenuto a Monaco qualche settimana fa. Partito benissimo allo spegnimento dei semafori, Hubert controlla la gara fino alla bandiera ...

F1 - GP Francia 2019 : numeri - statistiche e curiosità. Schumacher il pilota più vincente : Il GP di Francia che questa settimana ospita il Mondiale di F1 è giunto alla sua cinquantottesima edizione e può essere a tutti gli effetti considerato uno dei grandissimi classici della massima categoria dell’automobilismo, solo Gran Bretagna, Italia, Monaco e Belgio possono vantare più Gran Premi disputati nella storia; l’appuntamento francese ha anche la fama di rappresentare una sorta di talismano, visto che in ben ventotto ...

F1 - GP Francia 2019 : nuova ala anteriore per la Ferrari! Aggiornamento importante - la Rossa vuole vincere : La Ferrari ha portato un’importante novità tecnica a Le Castellet dove nel weekend si correrà il GP Francia 2019, tappa del Mondiale F1. I tecnici del reparto corse sono riusciti a realizzare una nuova ala anteriore che debutterà in terra transalpina, si tratta di una modifica importante con la quale si spera di rilanciare definitivamente la vettura e di lottare per la vittoria in una stagione fino a questo momento avara di ...

Mondiali 2022 - baratto all’Eliseo : miliardi di investimenti in Francia per convincere Platini a votare Qatar : In ogni intrigo le date sono fondamentali. E nella controversa assegnazione dei Mondiali di calcio 2022 al Qatar sono tre quelle da cerchiare in rosso: 23 novembre 2010, 2 dicembre 2010, 18 giugno 2019. Rispettivamente: una riunione carbonara all’Eliseo, il giorno della decisione ufficiale della Fifa, l’arresto di Michel Platini a Parigi. Perché la Francia, in questa storia, riveste un ruolo quasi più importante di quello del paese ...

Calcio femminile - Tabellone Mondiali 2019 : Italia - l’importanza di vincere il girone per evitare Germania - Francia e Norvegia : C’è entusiasmo e grande eccitazione dopo il secondo successo della Nazionale Italiana di Calcio femminile. La azzurre, vittoriose a Reims (Francia) nell’incontro del gruppo C dei Mondiali 2019, hanno staccato il biglietto per gli ottavi di finale, con un turno d’anticipo. Le nostre portacolori sono infatti in vetta al raggruppamento, con due centri (6 punti), avendo realizzato 7 reti e subito solo una marcatura. Pertanto il ...

Tour de France - il presidente della Federciclismo Di Rocco : “l’obiettivo di Nibali è quello di vincere in Francia” : Il presidente della Federciclismo ha parlato di quello che sarà l’obiettivo di Nibali al Tour de France Il secondo posto ottenuto nell’ultima edizione del Giro d’Italia è ormai alle spalle, Vincenzo Nibali si prepara adesso per il Tour de France, che scatterà da Bruxelles il prossimo 6 luglio. L’obiettivo dello Squalo sarà certamente quello di lottare per la vittoria, come sottolineato dal presidente della ...

Equitazione - FEI Nations Cup 2019 : secondo posto per l’Italia - la Francia vince al jump-off : Va alla Francia la tappa di San Gallo (Svizzera) nella FEI Nations Cup 2019 di Equitazione, dopo una gara molto avvincente e dal percorso complesso, che lascia senza errori dopo la prima fase solamente i trasnalpini e l’Italia, nonostante le 4 penalità di Kevin Staut su Calevo e Riccardo Pisani su Chaclot, tuttavia non conteggiate, poichè risultati peggiori della manche. Nel secondo round sbagliano nuovamente Staut e Pisani, ma ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : 29 maggio - Berrettini esce di scena contro Ruud in tre set. Federer vince il secondo set : la Francia piange Gasquet - Mladenovic e Tsonga ma Mahut passa il turno : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dell’edizione 2019 del secondo Slam dell’anno, il Roland Garros, che sta sviluppandosi sui campi in terra più famosi del mondo, a Parigi. E’ il giorno del ritorno in campo di Roger Federer e Rafael Nadal. Entrambi sono attesi da avversari tedeschi, che rispondono ai nomi di Oscar Otte per lo svizzero e Yannick Maden per lo spagnolo: giocatori attivi soprattutto nel ...

LIVE Roland Garros 2019 in DIRETTA : 29 maggio - Berrettini perde anche il secondo set contro Ruud. Federer vince il primo set : la Francia piange Gasquet - Mladenovic e Tsonga : Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata dell’edizione 2019 del secondo Slam dell’anno, il Roland Garros, che sta sviluppandosi sui campi in terra più famosi del mondo, a Parigi. E’ il giorno del ritorno in campo di Roger Federer e Rafael Nadal. Entrambi sono attesi da avversari tedeschi, che rispondono ai nomi di Oscar Otte per lo svizzero e Yannick Maden per lo spagnolo: giocatori attivi soprattutto nel ...

Europee - affluenza alta. Le Pen al 23% - primo partito in Francia. Germania : Merkel vince - boom Verdi : Seggi aperti dalle 7.00 in 21 dei 28 Stati membri dell'Unione europea. Da giovedì, circa 418 milioni di cittadini in tutta Europa sono state chiamati a eleggere 751 membri...

MXGP - Qualifying race GP Francia 2019 : Tim Gajser vince dominando - Tony Cairoli cade ed è 14esimo : Tim Gajser (Honda) prosegue nel suo ottimo momento di forma e vince la Qualifying race del Gran Premio di Francia 2019 della MXGP. Sul circuito di Saint-Jean d’Angely si è vissuta una gara davvero ricca di colpi di scena, sin dal primo istante. Tony Cairoli, infatti, cade e precipita subito in 35esima posizione assieme a Gautier Paulin e Julien Lieber, mentre Arnaud Tonus prende il comando su Ivo Monticelli, Jeremy van Horebeek, Clement ...

Francia - svolta nel caso di Vincent Lambert : Corte d’appello ordina la ripresa delle cure : Un nuovo colpo di scena ha mutato il destino di Vincent Lambert, quando ormai sembrava segnato: lunedì sera la Corte d’appello di Parigi ha deciso che i medici dell’ospedale Sébastopol di Reims dovranno continuare a curarlo. Un intervento in extremis dopo una battaglia legale che va avanti da anni. Poche ore prima che i giudici si pronunciassero erano già state avviate le procedure per interrompere l’alimentazione e l’idratazione del paziente. ...