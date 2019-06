Gli ospiti de La Notte di Andrea Bocelli dall’Arena di Verona su Rai1 il 23 giugno

Elodie e Mahmood a Radionorba Battiti Live a Vieste - tra Gli ospiti anche Il Volo e Irama : Sono stati annunciati gli ospiti di Radionorba Battiti Live a Vieste, la prima tappa della nuova edizione del tour estivo di Radionorba. Si parte quest'anno da Vieste per una nuova serie di concerti in piazza, ad ingresso libero e gratuito, all'insegna della musica estiva del momento. La diciassettesima edizione del Radionorba Battiti Live parte il 30 giugno. Il palco verrà allestito in Piazza Marina Piccola, nel cuore della perla del ...

Non Disturbare slitta al 28 giugno. Tutti Gli ospiti : Paola Perego Paola Perego torna nella seconda serata di Rai 1 con Non Disturbare. Dopo il buon riscontro di pubblico nella scorsa estate, la conduttrice farà di nuovo capolino in una stanza d’albergo per intervistare, in un clima intimo e confidenziale, i suoi ospiti. La partenza è fissata per venerdì 28 giugno, alle 23.50, in seguito allo slittamento di una settimana per la decisione di Rai1 di trasmettere, il 21 giugno, la prima de La ...

Anche Renato Zero e Nek tra Gli ospiti della finale di All Togheter Now su Canale5 : Sono ufficiali gli ospiti della finale di All Togheter Now, quella nella quale si decreterà il vincitore del premio in palio che ammonta a 50mila euro. Tra gli ospiti annunciati spicca il nome di Renato Zero, attualmente impegnato nelle registrazioni del nuovo album che sarà spedito sul mercato a partire dal mese di ottobre. Zero Il Folle è stato anticipato dal singolo Mai più da soli, disponibile per il solo digitale, per il quale ha Anche ...

Barbara d’Urso dice no a Mediaset e Live chiude senza extra : Gli ospiti dell’ultima puntata del 19 giugno : Con un post su Instagram Barbara d'Urso ha annunciato di aver detto no alla richiesta di Mediaset riguardo alle puntate "extra" di Live Non è la d'Urso. La notizia circolava già da qualche ora e, soprattutto, dopo l'arrivo dei promo ufficiali che hanno confermato la messa in onda delle repliche di Rosy Abate e della prima stagione di Riviera a partire dal 25 e 26 giugno, ma solo poco fa è arrivato l'annuncio ufficiale via social della diretta ...

Live – Non è la D’Urso : Gli ospiti dell’ultima puntata : Morgan E’ tempo di saluti per Live – Non è la D’Urso: nel corso della quattordicesima puntata, in onda questa sera in prime time su Canale 5, Barbara D’Urso si congederà dai telespettatori, in attesa della prossima stagione televisiva, e lo farà con una serie di ospiti che non mancherà di far discutere. Oltre a nuove rivelazioni sul caso legato alle nozze di Pamela Prati, la conduttrice napoletana darà alcune ...

Anche Alessandra Amoroso - Il Volo e Irama tra Gli ospiti di Battiti Live 2019 da luglio in differita su Italia1 : Sono ufficiali gli ospiti di Battiti Live 2019. La nuova edizione della kermesse organizzata da Radionorba e guidata da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci è pronta a prendere il via con un cast che si appoggia agli artisti italiani più in voga. Si parte il 30 giugno a Vieste e si continua per tutto il mese di luglio andando a toccare le maggiori località turistiche del Sud Italia tra cui Anche Gallipoli. Le città scelte per la nuova ...

Da Nek a Benji e Fede - tutti Gli ospiti del Festival Show a Padova il 30 giugno : Sono ufficiali gli ospiti del Festival Show a Padova il 30 giugno. La kermesse estiva principe del nord Italia è quindi pronta a tornare con una nuova serie di ospiti che saliranno sul primo dei tanti palchi dell'estate e con prima tappa in Veneto. Si parte da Nek, che ha appena rilasciato il suo ultimo album di inediti intitolato Il mio gioco preferito Parte Prima, per continuare con Benji e Fede che avevano invece promesso un lungo periodo ...

Como - Gli Obama ospiti di George Clooney a villa Oleandra : Como, gli Obama ospiti di George Clooney a villa Oleandra Venerdì è atteso il volo privato a Malpensa, poi il trasferimento in auto a Laglio. Con l'arrivo degli Obama è stata rilanciata l'ordinanza del comune a tutela della riservatezza degli ospiti Vip di villa Oleandra Parole chiave: ...

Roberto Vecchioni - Lorenzo Fragola e Paola Turci tra Gli ospiti di Fuoricinema Fuoriserie - a Milano a giugno : Con oltre 80.000 presenze e più di 150 ospiti in totale nelle precedenti edizioni, torna per il quarto anno consecutivo Fuoricinema Fuoriserie. La nuova edizione è in programma a Milano dal 20 al 23 giugno tra Anteo Palazzo del Cinema e il Chiostro dell’Incoronata. L’arena che ospiterà la manifestazione è stata progettata dall’architetto Riccardo Rocco e prevede 1000 posti per il pubblico. La direzione artistica è sempre a cura di Cristiana ...

Brunori Sas e Cederna tra Gli ospiti del 'Premio Cristiana Matano' : Palermo, 17 giu. (AdnKronos) - Da Giuseppe Cederna a Brunori Sas, da Roy Paci e Luigi De Magistris. Sono soltanto alcuni degli ospiti che dal prossimo 6 all'8 luglio animeranno a Lampedusa il 'Premio internazionale di giornalismo Cristiana Matano', la giornalista morta nel 2015 a soli 45 anni. La ma

Ed Sheeran - concerto Roma/ Scaletta Stadio Olimpico 16 giugno : ospiti e biGlietti : Ed Sheeran, concerto Roma Stadio Olimpico 16 giugno: Scaletta, biglietti, ospiti, informazioni utili e tutto ciò che c'è da sapere.

Signore e signori - Al Bano e Romina Power in concerto su Rai 1. Gli ospiti : Signore e signori, Al Bano e Romina Power in concerto su Rai 1. Gli ospiti Questa sera su Rai 1 andrà in onda il concerto evento Signore e signori, Al Bano e Romina Power, tenutosi nel 2015 all’Arena di Verona. I due ex coniugi si sono esibiti insieme in seguito al grande successo ottenuto poco tempo prima in Russia. Il grande evento era stato motivo di unione di Al Bano e Romina, separatasi molti anni prima a causa della scomparsa ...

Ballata per Genova in diretta su Rai1 il 14 giugno - Gli ospiti in scaletta da Laura Pausini e Biagio Antonacci a The Kolors e Irama : Amadeus, Antonella Clerici, Lorella Cuccarini, Luca e Paolo si alternano alla conduzione dell’evento Ballata per Genova, in diretta su Rai1 stasera, venerdì 21 giugno, dalle ore 21.25. Si ricorda la tragedia del Ponte Morandi, crollato Lo scorso agosto, ma soprattutto si intende porre le fondamenta per la riqualificazione della zona interessata dal crollo. Tanti gli ospiti attesi stasera a Genova, nell’area di 12.000 posti allestita per ...

La sai l'ultima - torna Pippo Franco. Tra Gli ospiti anche Gigi Proietti e Beppe Fiorello : Ne è stato colonna portante per tre edizioni, ora ci tornerà come ospite. Pippo Franco parteciperà alla quarta puntata de La sai l’ultima?, programma che prenderà il via il prossimo 21 giugno. A voler essere precisi, sarebbe il caso di dire che ha partecipato, visto che l’appuntamento è stato registrato nei giorni scorsi, con la messa in onda prevista per metà luglio.Condotto da Ezio Greggio, il programma ormai fermo ai box da undici anni ...