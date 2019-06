Giro di Svizzera | Aru attacca da lontano | ma l’ultima tappa è di Carthy

Giro di Svizzera 2019 : impresa solitaria di Hugh Carthy nell’ultima tappa - Egan Bernal conquista la corsa : impresa straordinaria di Hugh Carthy che trionfa nell’ultima tappa del Giro di Svizzera 2019 al termine di una fuga solitaria partita nei primi chilometri. Il 24enne della EF Education First, che era già stato protagonista al Giro d’Italia, ha attacco all’imbocco della prima salita e ha mantenuto sempre un ritmo elevatissimo, diventando irraggiungibile per tutti e trionfando così in solitaria sul traguardo di Goms. In classifica generale si ...

Giro di Svizzera 2019 - Fabio Aru : “Speravo di perdere meno a crono - per me è un successo essere qui” : Fabio Aru ha faticato più del previsto della cronometro odierna al Giro di Svizzera, il Cavaliere dei Quattro Mori aveva impressionato nelle due precedenti frazioni di montagna e oggi non è riuscito a brillare nella prova contro il tempo chiudendo in 86esima posizione a 2’02” dal vincitore Yves Lampaert. Il sardo sperava di restare più vicino agli uomini di classifica invece ha pagato circa 1’30” da Egan Bernal, ...

Giro di Svizzera – Lampaert precede Dennis nella cronometro di Goms - Bernal ancora leader : Lampaert si aggiudica la cronometro di Goms: Egan Bernal si conferma leader del Giro di Svizzera E’ andata in scena oggi l’ottava e penultima tappa del Giro di Svizzera: in attesa della frazione finale di domani, ad alzare le braccia al cielo, oggi, è stato un ottimo Lampaert. Il belga della Quick Step ha trionfato oggi a Goms nella cronometro di 19.2km, terminata col crono di 21’58”, col quale è riuscito a ...

Giro di Svizzera : la cronometro va a Lampaert - Bernal resta in maglia oro : Non si è consumato l’atteso sorpasso di Rohan Dennis a scapito di Egan Bernal nella cronometro di Goms, ottava tappa del Giro di Svizzera. Il Campione del Mondo della specialità, probabilmente condizionato dagli sforzi dei giorni scorsi nelle tappe di montagna, non si è espresso ai suoi soliti livelli ed è finito solo al sesto posto. Bernal è invece andato molto forte, nonostante un grosso rischio preso in una delle ultime curve, ed ha limitato ...

Giro di Svizzera 2019 : Yves Lampaert si aggiudica la cronometro - Bernal gestisce al meglio su Dennis : Ottava e penultima tappa per il Giro di Svizzera 2019. Oggi è andata in scena una cronometro individuale, con partenza ed arrivo a Goms, di 19,2 chilometri, prettamente pianeggianti ma con alcuni tratti insidiosi. Ad aggiudicarsela è il campione belga della prova in linea, Yves Lampaert: la Deceunick Quick-Step continua a mettere a segno vittorie, questa è la 40ma stagionale per il Wolfpack. Importante ciò che è accaduto in chiave classifica ...

Giro di Svizzera - Fabio Aru : 'Bella prestazione - questo lavoro servirà più tardi' : Un piazzamento da top-ten al Giro di Svizzera può sembrare poca cosa per un corridore che ha nel palmares una Vuelta Espana e due podi al Giro d'Italia, ma per Fabio Aru rappresenta l'inizio di una nuova carriera. Lo scalatore sardo sta ritrovando fiducia e buone sensazioni dopo il disastroso 2018 e lo stop per sottoporsi ad un intervento per risolvere un'occlusione all'arteria iliaca. Aru si era fermato dopo la Parigi-Nizza di metà marzo, era ...

Giro di Svizzera - la tappa di oggi Ulrichen-Ulrichen : percorso - altimetria e favoriti : Dopo due giornate decisamente impegnative e prima dell’ultima decisiva frazione, il Giro di Svizzera 2019 si concede un momento di relativo riposo. L’ottava tappa della corsa elvetica sarà infatti una cronometro nei dintorni di Ulrichen di 19.2 km senza particolari difficoltà dal punto di vista altimetrico e perfetta per gli specialisti che potranno recuperare terreno. La classifica generale vede al comando il colombiano Egan Bernal (Team ...

Giro di Svizzera : Bernal allunga e vince sul San Gottardo - bene Aru : È ancora aperta la corsa alla vittoria finale del Giro di Svizzera nonostante Egan Bernal abbia staccato tutti nei due arrivi in salita di ieri a Flumsberger e di oggi sul San Gottardo. Il giovane talento colombiano ha attaccato a 3 km dalla vetta in uno schema ormai consolidato del Team Ineos. Sulla suggestiva salita in pavè del San Gottardo Bernal ha messo all’angolo tutti gli avversari ma senza riuscire ad assestare il colpo del Ko a Rohan ...

Giro di Svizzera 2019 - Fabio Aru continua a convincere! Bella gamba in salita - decimo sul San Gottardo : Tour de France in vista? : Fabio Aru prosegue nel suo interessante percorso di recupero dopo l’operazione all’arteria iliaca della gamba sinistra, il Cavaliere dei Quattro Mori aveva già convinto nella tappa di ieri al Giro di Svizzera e anche nella giornata odierna ha fornito delle indicazioni importanti: si è arrivati in cima al San Gottardo dopo 216 km, una salita impegnativa di 12,4 km al 7,1% di pendenza media e il sardo ha messo in mostra una buona gamba ...

Giro di Svizzera – Egan Bernal vince la settima tappa - il colombiano ipoteca il successo finale : Il corridore del Team Ineos taglia per primo il traguardo di San Gottardo, consolidando il primato in testa alla classifica generale Egan Bernal vince la settima tappa del Giro di Svizzera, il corridore del Team Ineos taglia per primo il traguardo di San Gottardo, mettendo una seria ipotesa sul successo finale. Undicesimo successo in carriera per il colombiano, che spezza così un digiuno di vittorie che durava da tredici mesi, ovvero dal maggio ...

Giro di Svizzera 2019 : altro show di Egan Bernal! Pozzovivo e Dennis si difendono al meglio : Un altro show, questa volta che vale anche per la vittoria. Dopo l’antipasto di ieri Egan Bernal si rilancia all’attacco e dà spettacolo al Giro di Svizzera 2019. Nella frazione numero sette, da Unterterzen alla vetta di St. Gotthard, il colombiano del Team INEOS va via in solitaria e agguanta il successo di tappa in Maglia Gialla, incrementando il vantaggio su tutti in chiave classifica generale. Domani per lui difesa estrema a ...

