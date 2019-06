Giro di Slovenia 2019 | Giacomo Nizzolo vince in volata l’ultima tappa | Diego Ulissi

oasport

(Di domenica 23 giugno 2019) Italiani grandi protagonisti aldi. Anche nelè un corridore del Bel Paese ad alzare le braccia al cielo, ovveroche si impone allo sprint sul traguardo di Novo Mesto. Il corridore della Dimension Data centra il secondo successo stagionale, dopo quello al Tour of Oman di febbraio, grazie ad una gestione perfetta del finale, che gli ha permesso dire nettamente.si è lanciato lungo sull’arrivo in leggera salita in pavé ed è riuscito così a sorprendere il padrone di casa Luka Mezgec (Mitchelton-Scott), che si deve accontentare del secondo posto davanti al neozelandese Shane Archbold (Bora-Hansgrohe). Tanta Italia nel resto della top 10 con Andrea Vendrame (Androni-Sidermec) quarto, seguito da Davide Cimolai (Israel Cycling Academy),nzo Albanese (Bardiani-CSF) e Umberto Marengo (Neri-Selle Italia-KTM), poi lo sloveno Tadej ...

